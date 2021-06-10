Thú vui của những gã thượng lưu: Đến công ty bằng Mercedes, Bill Gates mất hút sau đó bằng chiếc Porsche sáng bóng bên nhân tình?

Thế giới 10/06/2021 08:28

Được xem là một trong những cặp vợ chồng mẫu mực của giới tỷ phú nên việc cặp vợ chồng Bill Gates ly hôn vào tháng trước đã tốn không ít giấy mực của truyền thông thế giới.

Bên nhau 27 năm, cùng nhau chứng kiến tên tuổi của Microsoft trở nên nổi tiếng, nhiều người nghĩ vợ chồng nhà Gates sẽ mãi như vậy. Nhưng không ngờ, cả 2 đã tuyên bố ly hôn vào tháng trước với lý do rất giống nhau: "Sau rất nhiều suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng về mối quan hệ, chúng tôi đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Chúng tôi không còn tin rằng có thể phát triển cùng nhau như một cặp vợ chồng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời".

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Vợ chồng nhà Gates từng là một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất thế giới 

Theo tờ WSJ, thật ra, bà Melinda French Gates đã cảm thấy bất an trong mối quan hệ này từ lâu. Từ hơn 1 năm trước, bà đã làm việc với các luật sư về vấn đề ly hôn. Cụ thể, trong những cuộc gặp gỡ luật sư từ cuối 2019, bà Melinda xác nhận cuộc hôn nhân này "không thể cứu vãn được nữa".

Sau đó, trên trang chủ của New York Times cũng xuất hiện một bài viết nói Bill Gates từng theo đuổi một nữ nhân viên dưới trướng ông. Sau nhiều lần được xếp hẹn gặp không rõ lý do, nữ nhân viên đã tố cáo lên hội đồng quản trị Microsoft. Sau đó tập đoàn mở cuộc điều tra về hành động của Bill, ông cũng từ chức ngay sau đó.

Tờ Vanityfair lại lên 1 tin tức khác về đời tư bí mật của Bill Gates, theo đó, ông luôn đến công ty bằng chiếc Mercedes của mình nhưng chỉ trong vòng 1 tiếng lại bị bắt gặp rời đi cùng chiếc Porsche sáng bóng.

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Chiếc Mercedes SL500 mà Bill thường hay sử dụng 

"Chúng tôi đều hiểu rằng ông ấy dùng xe đó để chở phụ nữ. Tôi biết ông ấy có rất nhiều cuộc họp bên ngoài không có trong lịch trình". Theo một người thân cận với Bill, ông làm những việc này hoàn toàn công khai ngay cả khi chưa ly hôn vợ. Tuy nhiên cũng có nguồn tin khẳng định luôn có mặt ở văn phòng và là một người luôn tuân thủ lịch trình của mình.

Trong nhiều thập kỷ, Bill Gates đã xây dựng thành công hình ảnh một nhà từ thiện có phần hiền lành, phúc hậu và dễ mến trước công chúng. Cho nên khi mà loạt thông tin về góc tối trong cuộc hôn nhân của ông bị phơi bày, nhiều người đã quay lưng lại với ông.

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Không ai biết Melinda đã phải chịu đựng gì trong suốt 27 năm sống chung với Bill Gates nếu những lời đồn về 'góc tối hôn nhân' đều là thật

Suốt những năm hôn nhân, không biết bà Melinda đã biết được bao nhiêu hành vi mờ ám của Bill sau lưng bà và cũng chưa ai chắc chắn về lý do thật sự của cuộc ly hôn tỷ đô này.

Sau khi ly hôn, Bill Gates trở thành một người đàn ông tệ bạc khi bị bủa vây trong tin đồn. Còn về phía Melinda, bà chưa lộ diện trước truyền thông trong 3 tuần qua dù chỉ là trên mạng xã hội. Hiện tại cả 2 chỉ mong muốn cuộc ly hôn diễn ra nhanh nhất có thể và đang trong giai đoạn phân chia tài sản.

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