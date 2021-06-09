Sốc: Miếng gà chiên có giá đến 2 tỷ đồng gây sốt CĐM với hình dáng giống nhân vật game Among Us

Thế giới 09/06/2021 11:31

Một miếng gà chiên có giá 2 tỷ được rao bán trên MXH khiến nhiều người trả giá và cuối cùng được "chốt đơn" với con số hơn 2 tỷ đồng trong sự ngỡ ngàng của người bán lẫn người mua.

Một người nào đó đã đăng bán trên ebay một miếng gà chiên có hình dạng giống như nhân vật trong tựa game nổi tiếng Among Us với giá 0.99 USD vào ngày 28/5, chỉ sau một thời gian ngắn, giá tiền của miếng gà này bị đẩy lên tới mức gần 100.000 USD tại thời điểm được ghi nhận.

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Miếng gà được rao bán trên mạng đạt mức hơn 2 tỷ đồng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, đây là một miếng gà đông lạnh từ phần ăn Happy Meal mà McDonald kết hợp cùng nhóm nhạc nam người Hàn Quốc có độ nổi tiếng trên thế giới là BTS làm ra. Người bán cho biết, miếng gà hiện được đông lạnh và sẽ giao cho người trúng thầu trong vòng 14 ngày trước khi nó hết hạn nên hoàn toàn có thể ăn được. Nhưng không biết ai có can đảm ăn một miếng gà đi khắp nước Mỹ không.

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Phàn ăn Happy Meal tiêu chuẩn - Ảnh: Internet

Vụ việc này thật sự trở nên vô cùng hot khi mà Innersloth - nhà phát triển game Among Us còn quảng bá trang đấu giá miếng gà này trên Twitter chính thức của game Among Us của mình. Họ còn muốn McDonald gửi cho họ một miếng gà như vậy.

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NSX game Among Us cũng hào hứng về miếng gà được ra báo gần 100.000 USD - Ảnh: Chụp màn hình

Theo nguồn tin từ CNET, người bán dự định chỉ bán miếng gà ở mức 50 USD và không ngờ thật sự có ai đó trả đến hàng nghìn USD chỉ vì một miếng gà đông lạnh. "Tôi không nghĩ rằng người trả giá cao nhất sẽ mua miếng gà này bởi vì có nhiều người chỉ tham gia đấu giá để tạo ra các meme". - Người bán nói thêm.

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Từ khóa:   Game Among Us Ebay Happy Meal

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