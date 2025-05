Ngày 3/5, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Cụ thể, giữa Trần Văn Quyết (SN 1979, ngụ phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1982, ngụ xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) có quan hệ tình cảm với nhau.

Cơ quan Công an có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, cơ quan điều tra xác định, Quyết và bà Phượng có quan hệ tình cảm nhiều tháng nay. Tối 2/5, sau khi cùng nhậu tại quán ở huyện Đồng Phú, Quyết rủ Phượng tới nhà nghỉ để nói chuyện.

Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Quyết dùng dao đâm người tình nhiều nhát. Nạn nhân vùng chạy ra ngoài đường kêu cứu, được người dân đưa đi bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Sau khi gây án, Quyết dùng xăng tự thiêu.

