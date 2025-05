Bộ Y tế yêu cầu gỡ quảng cáo của 2 thực phẩm chức năng chứa chất cấm: Dáng xuân Phục linh Gold và Best Slim Collagen

Đối với 2 sản phẩm này, ngày 29/4/2025, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Công văn số 944/ATTP-PCTTR gửi 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc về việc giám sát, thu hồi 2 sản phẩm nêu trên do có chứa chất cấm sibutramine (theo báo cáo kết quả mẫu giám sát chủ động mối nguy về an toàn thực phẩm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia).

Cục An toàn thực phẩm khẳng định, trong 2 sản phẩm trên, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân phục linh gold chưa được công bố, số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố ghi trên bao bì là không đúng.

Đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Best slim collagen do Công ty TNHH Thiết bị y tế Hoa Anh Đào công bố, đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 4844/2019/ĐKSP ngày 7/5/2019, tuy nhiên, Công ty TNHH Thiết bị y tế Hoa Anh Đào báo cáo không nhập khẩu lô sản phẩm Best slim collagen (Lot/production should be used before #29L367-01/2027).