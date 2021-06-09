Mải mê trồng cần sa, người mẹ để con gái chết thảm vì bị bỏ quên trên xe giữa trời nắng nóng

Thế giới 09/06/2021 11:29

Tuy đã được giải cứu và hô hấp nhân tạo, bé gái vẫn không thể qua khỏi. Sự việc hiện đang làm xôn xao dư luận nước Mỹ.

Tờ Daily Mail đưa tin, nạn nhân là một bé gái 3 tuổi tên Jessica Campos hiện đang sinh sống cùng mẹ là Eustajia Mojica Dominguez tại California, Hoa Kỳ. Cái chết của em bé được xác nhận là do không thể thở do thiếu oxy dẫn đến chết ngạt.

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Chiếc xe mà bé gái phải ở trong đó gần 3 tiếng đồng hồ - Ảnh: Daily Mail

Người mẹ sau khi chở con gái đến địa điểm trồng cần sa đã bỏ con gái trên xe suốt gần 3 giờ đồng hồ khi mà nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 37 độ C. Nhưng theo các nghiên cứu khoa học, dưới tác động của môi trường, nhiệt độ trong xe có thể lên đến hơn 60 độ C.

Vì trời quá nóng và không được cung cấp oxy để thở trong thời gian dài, cô bé đã bị chết ngạt trong vô vọng. Cảnh sát đã đến hiện trường ngay sau khi được báo tin nhưng dù cho đã có sự can thiệp y tế thì bé gái vẫn không qua khỏi.

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Mẹ cô bé được cho là đang trồng cần sa khi để con bị ngạt thở trong xe - Ảnh: Dailly Mail

Sau đó, đơn vị Thực thi Đặc biệt và Ma Túy của địa phương đã tìm ra 70 cây cần sa trưởng thành, 80 cây non cùng hơn 210 kg thành phẩm khác từ cây cân sa tại nơi mà Mojica Dominguez đang ở.

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Hơn 150 cây cần sa được phát hiện tại vườn của mẹ cô bé - Ảnh: Daily Mail
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Cùng hơn 200 kg thành phẩm từ cần sa bị thu giữ - Ảnh: Daily Mail

Cảnh sát phát hiện tại nơi ở của 2 mẹ con còn có 4 trẻ em và 4 người lớn khác tại đây. Các trẻ em từ 11 đến 15 tuổi hiện đã được chuyển sang Trung tâm bảo trợ trẻ em để chăm sóc. 4 người lớn bị tình nghi có liên quan đến việc trồng và buôn bán cần sa trái phép, trong khi Mojica Dominguez - mẹ của bé gái xấu số bị bắt vì tội ngộ sát và gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ em.

Tại California, việc sử dụng và trồng cần sa là hợp pháp. Nhưng những người không có giấy phép chỉ được trồng tối đa 6 chậu cần sa, theo tờ New York Post.

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