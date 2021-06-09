Sâu gỗ nhầy nhụa - đặc sản 'kinh dị' của riêng Philippines, thử một lần ‘khiếp vía’ một đời

Thế giới 09/06/2021 06:29

Những con sâu sống trong gỗ mục, được người dân ăn sống một cách ngon lành nhưng lại khiến nhiều người 'phát tởm' là món đặc sản 'độc nhất vô nhị' ở nơi đây.

Được tìm thấy trong các khúc gỗ mục nát hoặc những thân cây chìm dưới nước trong các khu rừng ngập mặn tại các vùng Palawan và Aklan của Philippine, sâu gỗ Tamilok là loại động vật thân mềm có thân dài và màu trắng.

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Sâu gỗ Tamilok có màu trắng đặc trưng - Ảnh: Anthonette Clerigo

Bởi vì sinh trưởng trong các thân cây gỗ mục - nguồn cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào, nhiều con Tamilok có thể dài tới 30-50 cm. Tuy vậy, chúng có thể chết ngay tức khắc nếu tiếp xúc với không khí.

Để tìm thấy Tamilok, người ta cũng phải tốn khá nhiều công sức. Bởi vì chúng sinh sống ở khu đầm lầy, bắt buộc phải đi sâu vào rừng mới có thể thu hoạch được.

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Một người dân đang thu hoạch sâu Tamilok - Ảnh: Great Big Story

Chế biến Tamilok cũng khá đơn giản. Theo cách ăn truyền thống nhất của người Philippines, người ta cắt bỏ đầu và đuôi của chúng, sau đó bỏ ruột và phân, rửa sạch nhúng cả con vào gia vị rồi ăn. Nhiều người nhận xét Tamilok có vị hơi tanh giống như hàu.

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Tamilok thường được ăn sống sau khi làm sạch ruột và cắt bỏ đầu lẫn đuôi - Ảnh: Lloyd Lumbania

Để tăng thêm hương vị cho món Tamilok độc đáo, người Philippines sáng tạo riêng một loại nước sốt để ướp chúng. Hỗn hợp nước sốt này bao gồm nhiều thành phần như giấm dừa, nước cốt chanh, ớt, muối và hành tây xắt nhỏ.

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Tamilok thường được ăn sống kèm với một loại nước sốt đặc biệt - Ảnh: Internet

Tamilok thật ra lại không được sử dụng như một món ăn thường ngày, Món ăn đặc biệt này chỉ được dùng trong những lễ kỷ niệm lớn hay họp mặt gia đình. Ngoài ăn sống, sâu gỗ Tamilok vẫn có thể chế biến theo cách tẩm bột chiên giòn.

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Tamilok là món ăn được dùng để ăn trong những dịp đặc biệt tại Philippines - Ảnh: Internet

Khi đến Philippines, du khách muốn ăn thử món ăn đặc biệt này có thể dễ dàng tìm thấy tại các quầy thức ăn lưu động trên phố. Tamilok được đựng trong các chiếc cốc nhỏ hoàn toàn tươi sống cùng với mù tạt hoặc nước sốt.

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Du khách có thể tìm thấy Tamilok ở các quầy thức ăn đường phố trong những chiếc cốc nhỏ cùng nước sốt hoặc wasabi - Ảnh: Travelers' Confessions

Giá của một chiếc cốc Tamilok là từ 120 -150 peso, xấp xỉ 57 - 72 nghìn VNĐ. Còn đối với những ai muốn biết hương vị của món ăn này mà chưa có can đảm ăn sống, có thể vào các nhà hàng để thưởng thức Tamilok chiên.

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Tamilik đang bị thu hoạch ngày càng nhiều, gây ra mất cân bằng lớn cho rừng ngập mặn - Ảnh: RDexter

Do món ăn này dần trở nên nổi tiếng hơn trên thế giới, nhiều người đến Philippines chỉ để thưởng thức loại sâu gỗ độc đáo này mà Tamilik bị thu hoạch ngày càng nhiều, gây ra mất cân bằng lớn cho rừng ngập mặn.

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Từ khóa:   Món ăn kinh dị Philippines Tamilok

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