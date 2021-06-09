Sau đó, có 20 bệnh nhân Covid-19 vì không được trợ thở nên không thể hô hấp bình thường và trở nên tím tái. Điều làm nhiều người tức giận là trong clip, sau khi đùa giỡn với mạng sống người bệnh thì bệnh viện nói đây chỉ là một cuộc "diễn tập".

Tờ Independent đưa tin, một đoạn clip được ghi lại vào ngày 27/4 vừa qua, lãnh đạo bệnh viện Paras thuộc thành phố Agra, Ấn Độ đưa ra các giải pháp trong cuộc họp bệnh viện để đối phó với tình hình dịch bệnh căng thẳng tại đây, trong đó có việc ngừng cung cấp oxy cho một số bệnh nhân.

Trong đoạn video nói trên, lãnh đạo của bệnh viện Paras nói rằng bệnh viện đã "xác định" 22 bệnh nhân mà họ nghĩ rằng "sẽ chết" để thực hiện một "cuộc diễn tập" bằng cách ngắt nguồn cung oxy cho các bệnh nhân này trong vòng 5 phút.

Bên cạnh đó, các khu hỏa táng cũng phải liên tục "nổi lửa" suốt ngày đêm để tiêu hủy kịp số lượng xác chết vì dịch bệnh. Không ngoa khi nhiều trang báo trên thế giới gọi Ấn Độ hiện tại là "địa ngục trần gian".

Theo đó, Tiến sĩ Arinjay Jain, người chủ bệnh viện không lộ mặt trong video, cho biết: "Chúng tôi được thông báo rằng ngay cả Bộ trưởng cũng không thể nhận được oxy, và được khuyên nên cho bệnh nhân xuất viện".

Ngoài bệnh viện, lò thiêu cũng là điểm nóng trong đợt dịch lần này - Ảnh minh họa: Internet

"Chúng tôi đã thử tư vấn cho các gia đình. Một số người sẵn sàng lắng nghe, nhưng những người khác nói rằng họ sẽ không rời đi. Tôi nói rằng được rồi, vậy thì chúng ta hãy làm một cuộc diễn tập", ông này nói thêm. "Chúng tôi sẽ xem ai không thể qua khỏi và ai sẽ sống sót."

"Vì vậy, chúng tôi đã làm điều đó vào lúc 7 giờ sáng. Một cuộc diễn tập đã được thực hiện. Không ai biết đến điều đó. Sau đó, chúng tôi xác định được 22 bệnh nhân. Chúng tôi nhận ra rằng họ sẽ không qua khỏi. [Việc ngắt nguồn oxy] được thực hiện trong vòng 5 phút. Khi đó họ bắt đầu trở nên tím tái", ông Jain nói trong đoạn clip dài 90 giây.

Tuy nhiên, sau khi đoạn clip bị lan truyền rộng rãi, ông Jain cho biết tuyên bố của mình đã bị cắt xén và không rõ mục đích của người làm việc đó là gì. Ông chỉ đang bàn luận về việc sử dụng oxy "đúng cách" mà thôi.

Nhiều bệnh nhân kiên quyết không xuất viện dù cho đã được giải thích về tình trạng không có đủ oxy - Ảnh minh họa: Internet

Ông chia sẻ thêm qua hãng tin NDTV của Ấn Độ, bởi vì tình trạng khủng hoảng kéo dài, việc phân công bệnh nhân thành các nhóm dựa theo nhu cầu sử dụng oxy là bắt buộc. Bệnh viện phải chia ra các nhóm dùng oxy lưu lượng cao và oxy lưu lượng thấp để đối phó kịp thời cho kịch bản thiếu hụt oxy.

Ngoài ra, ông cũng tuyên bố, mình chưa từng cho phép bất kỳ ai ngắt oxy của bệnh nhân. Ông chỉ thừa nhận mình đã triển khai cuộc diễn tập vào ngày 27/4 và có 22 bệnh nhân được phân loại. Và cuộc diễn tập diễn ra trong điều kiện sức khỏe của bệnh nhân vẫn bình thường và không có ống thở nào bị rút ra.

Theo thẩm phán quận Agra Prabhu N Singh, không có bệnh nhân nào tử vong do bị ngắt nguồn cung oxy trong khi đang diễn ra cuộc diễn tập đó. Tuy vậy, chính quyền địa phương vẫn quyết điều tra rõ sự việc này.