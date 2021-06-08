Bạn gái cũ kết hôn, chàng trai cải trang thành cô dâu lẻn vào hôn lễ và cái kết chẳng thể ngờ

Thế giới 08/06/2021 22:51

Trong ngày cưới của bạn gái cũ, chàng trai đã hóa trang thành cô dâu lẻn vào đám cưới với mong muốn gặp được người thương nhưng đã bị bắt quả tang.

Theo QQ, một câu chuyện bi hài đã xảy ra tại một đám cưới ở Ấn Độ, nguyên nhân là do một chàng trai đã bị bắt quả tang giả làm cô dâu vào đúng ngày cưới của bạn gái cũ. Anh chàng này vì muốn được gặp bạn gái cũ nên đã lẻn vào đám cưới nhưng không may đã bị những người có mặt bắt tại trận và đánh đập.

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 Biết tin bạn gái cũ kết hôn với người đàn ông khác, chàng trai đã lẻn vào đám cưới để gặp người trong mộng

Nguồn tin này cho biết, sự việc xảy ra trong một đám cưới ở thành phố Bhadohi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Một đoạn video được ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, người đàn ông này đã mặc trang phục truyền thống của cô dâu Ấn Độ với gương mặt được trang điểm đậm và đội tóc giả.

Những người thân quen cho biết, anh chàng này đã rất đau khổ khi biết bạn gái cũ kết hôn với người đàn ông khác. Ban đầu anh ta nghĩ ra rất nhiều cách để lẻn vào đám cưới nhưng cuối cùng chàng trai si tình này cảm thấy hóa trang thành cô dâu lẻn vào đám cưới sẽ giúp kế hoạch suôn sẻ hơn. Vậy nhưng ngay cả khi ăn mặc như một cô dâu, che mặt và cầm ví nhưng người đàn ông này cũng không thể thoát khỏi ánh mắt soi mói của những người có mặt trong hôn lễ.

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 Anh chàng si tình này nghĩ rằng hóa trang thành cô dâu sẽ giúp việc lẻn vào hôn lễ thuận lợi hơn

Dù ăn mặc giống phụ nữ nhưng hành vi của người đàn ông này lại không nữ tính chút nào. Không chỉ vậy, khi đã vào được nơi tổ chức hôn lễ, chàng trai vẫn đi khắp nơi để hỏi tung tích của cô dâu nên gây sự chú ý của mọi người.

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 Vậy nhưng ngoại hình thô của anh chàng khiến nhiều người nghi ngờ
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 Cuối cùng anh chàng này đã bị những người có mặt đánh đập và báo cảnh sát

Sau khi bị phát hiện, chàng trai này đã bị những người có mặt trong hôn lễ đánh đập dã man và báo cảnh sát. Tuy nhiên sau đó chàng trai đã thoát được ra ngoài và tẩu thoát trên một chiếc xe máy cùng với hai người bạn trước khi cảnh sát đến. Hiện tại cảnh sát Ấn Độ vẫn giữ bí mật về danh tính của người đàn ông này.

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Từ khóa:   Ấn Độ bắt quả tang giả làm cô dâu tổ chức hôn lễ

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