Bị bố mẹ chồng tra tấn tinh thần vì không thể sinh con trai, người phụ nữ đánh cắp bé trai sơ sinh tại bệnh viện

Thế giới 08/06/2021 18:06

Nhận nhiều chỉ trích và chế nhạo từ nhà chồng vì không thể sinh con trai, một người phụ nữ đã vào bệnh viện đánh cắp một đứa trẻ sơ sinh.

Dù rằng đang sống trong thời hiện đại nhưng ở Ấn Độ vẫn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ. Người phụ nữ bị coi thường, đặc biệt nếu họ không thể sinh được con trai sẽ bị gia đình chồng và chồng chế nhạo. Mới đây, một người đàn ông đã đẩy vợ và hai con gái của mình xuống giếng vì người vợ không thể sinh con trai khiến cô con gái 8 tuổi qua đời gây phẫn nộ trong dư luận nước này.

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 Trọng nam khinh nữ vẫn luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội Ấn Độ

Đến ngày 8/6, truyền thông Ấn Độ lại tiếp tục đăng tải thông tin, một người phụ nữ bị nhà chồng chỉ trích và chế nhạo vì không thể sinh con trai đã lẻn vào bệnh viện để đánh cắp con trai của một người khác. Người phụ nữ này là Anisha Khatun, sống tại quận Chatra, bang Jharkhand, cô có 3 con gái với chồng là Iqbal Ansari.

Anisha thường xuyên phải đối mặt với những lời chế nhạo từ gia đình nhà chồng về việc cô không thể sinh con trai. Sự tra tấn tinh thần quá mức buộc Anisha phải đến bệnh viện địa phương và đánh cắp đứa con của người khác.

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 Anisha đã lẻn vào bệnh viện và đánh cắp một đứa trẻ sơ sinh trước sức ép từ gia đình nhà chồng

Ngày 5/6/2021, Anisha đến bệnh viện và bế một bé trai sơ sinh. Mẹ của bé trai được xác định là Rajani Devi, phát hiện con trai mất tích, Rajani đã nhấn chuông báo động. Anh trai của Rajani phát hiện Anisha đang đi bộ với một thứ gì đó trên tay và yêu cầu cô dừng lại nhưng Anisha lại bỏ chạy. Khi đó đứa trẻ trên tay Anisha khóc thét, mọi người đuổi theo và đã bắt được Anisha. Sợ bị hành hung Anisha thú nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cảnh sát địa phương cho biết, trong cuộc thẩm vấn Anisha nói rằng ngày nào trong nhà cũng có những cuộc cãi vã vì không thể sinh được con trai. Vì vậy Anisha quyết định đánh cắp một bé trai về nhà vì nghĩ rằng làm như vậy sẽ không còn phải nghe những lời chế nhạo của bố mẹ chồng nữa.

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 Trước sự tra tấn tinh thần của bố mẹ chồng, Anisha đã lên kế hoạch đánh cắp con của người khác

Nói về Anisha, Rajani cho biết cùng là mẹ nên cô hiểu được sự thống khổ của Anisha vậy nhưng hành động đánh cắp con của người khác thì không thể chấp nhận được. Sự tuyệt vọng của Anisha khi không thể sinh được con trai một lần nữa lại làm nổi bật vấn đề bất bình đẳng giới hiện nay tại Ấn Độ.

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Từ khóa:   trọng nam khinh nữ bất bình đẳng giới Ấn Độ

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