Buồn bực vì phải cách ly, mẹ chồng tìm mọi cách khiến con dâu nhiễm COVID-19

Một bà mẹ chồng ở Ấn Độ đã bị cô con dâu 25 tuổi tố cáo vì cố tình khiến cô lây bệnh trong thời gian cách ly COVID-19.

Sina đưa tin, một bà cụ ở bang Telangana, Ấn Độ bị cách ly sau khi dương tính với SARS-CoV-2. Vậy nhưng trong thời gian cách ly, do buồn bực bà mẹ chồng này đã cố tình làm lây nhiễm COVID-19 cho cô con dâu.

Trong thời gian phải cách ly vì nhiễm COVID-19, một bà mẹ chồng người Ấn Độ đã cố tình làm lây bệnh cho con dâu

Theo truyền thông Ấn Độ, cô con dâu 25 tuổi nói với truyền thông nước này rằng, sau khi mẹ chồng cô xét nghiệm dương tính với COVID-19 đã được cách ly tại nhà. Bà ăn cơm ở một nơi được chỉ định sẵn. Cháu trai và cháu gái cũng không được phép lại gần.

Vậy nhưng trong thời gian bị cách ly, mẹ chồng luôn cảm thấy buồn bực và tức giận, bà dùng hết sức ôm lấy cô con dâu và nói rằng: “Các người nghĩ tôi chết đi thì sẽ sống hạnh phúc được sao? Cô cũng nên bị nhiễm COVID-19”. Sau đó cô con dâu này cũng bị nhiễm COVID-19 và bị đánh đuổi ra khỏi nhà. Hiện tại, cô đang ở nhà chị gái cách ly và điều trị COVID-19.

Ở Ấn Độ, vai trò và địa vị của người phụ nữ không được đánh giá cao

Đời sống người dân Ấn Độ hoàn toàn đảo lộn sau khi bị làn sóng COVID-19 thứ hai tấn công. Rất nhiều người mất việc làm và đang phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều gia đình tan nát vì COVID-19. Ở một đất nước mà vai trò của người phụ nữ không được đề cao, chắc chắn rằng trong đại dịch còn xuất hiện rất nhiều trường hợp giống như cô con dâu 25 tuổi này.

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