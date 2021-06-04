Sau khi được hỏa táng 2 tuần do qua đời vì nhiễm COVID-19, cụ bà 75 tuổi Girijamma đã tự trở về nhà trước sự ngỡ ngàng của gia đình.

Theo Mạng Hoàn Cầu, cụ bà Girijamma 75 tuổi đang sống tại bang Andhra Pradesh bất ngờ trở về nhà sau 2 tuần được gia đình hỏa táng vì qua đời do nhiễm COVID-19. Cả gia đình rất sốc và ngạc nhiên khi thấy bà Girijamma trở về, trong khi đó bà cụ 75 tuổi vừa sống sót qua đại dịch lại rất buồn và thất vọng khi không ai đến đưa bà về nhà sau khi bà bình phục.

Sau hai tuần được gia đình hỏa táng, bà Girijamma bất ngờ trở về nhà

Bà Girijamma được chồng đưa tới bệnh viện thành phố Vijaywada để điều trị sau khi dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 12/5, ông thường xuyên vào bệnh viện thăm bà. Tuy nhiên, đến ngày 15/5 chồng bà Girijamma vào thăm nhưng không thấy bà ở khu vực điều trị, ông đi tìm ở các phòng khác nhưng đều không thấy bà Girijamma. Cuối cùng, nhân viên trong bệnh viện nói với chồng của bà Girijamma rằng hãy kiểm tra trong nhà xác, khi đó họ đã trả một thi thể và cấp giấy chứng tử cho gia đình bà Girijamma.

Do tình hình dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng nên gia đình cũng không kiểm tra xem thi thể đó có phải là bà Girijamma hay không và đã vội vàng đem đi hỏa táng. Điều đáng buồn là đến ngày 23/5, con trai 35 tuổi của bà Girijamma cũng qua đời vì Covid-19.

Bệnh viện đã trao nhầm thi thể một người qua đời vì COVID-19 cho gia đình bà Girijamma

Sau hai tuần được gia đình hỏa táng, bà Girijamma bất ngờ trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của người thân. Bà cụ 75 tuổi phàn nàn rằng sau khi bà bình phục không ai đến đưa bà về nhà. Trong khi đó gia đình bà nhận ra rằng dường như họ đã hỏa táng hài cốt của người khác. Rất có thể bệnh viện đã có nhầm lẫn dẫn đến sự việc cười ra nước mắt này xảy ra.

Phụ huynh Ấn Độ sẵn sàng bán thận đổi lấy đồ ăn cho con giữa đại dịch COVID-19 Người dân nghèo ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả của dịch bệnh COVID-19, một số người sẵn sàng bán thận để đổi lấy đồ ăn cho con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-benh-nhan-qua-doi-vi-nhiem-covid-19-bat-ngo-tro-ve-nha-sau-hai-tuan-duoc-gia-dinh-hoa-tang-407666.html