SỐC: Bệnh nhân qua đời vì nhiễm COVID-19 bất ngờ trở về nhà sau hai tuần được gia đình hỏa táng

Thế giới 04/06/2021 15:25

Sau khi được hỏa táng 2 tuần do qua đời vì nhiễm COVID-19, cụ bà 75 tuổi Girijamma đã tự trở về nhà trước sự ngỡ ngàng của gia đình.

Theo Mạng Hoàn Cầu, cụ bà Girijamma 75 tuổi đang sống tại bang Andhra Pradesh bất ngờ trở về nhà sau 2 tuần được gia đình hỏa táng vì qua đời do nhiễm COVID-19. Cả gia đình rất sốc và ngạc nhiên khi thấy bà Girijamma trở về, trong khi đó bà cụ 75 tuổi vừa sống sót qua đại dịch lại rất buồn và thất vọng khi không ai đến đưa bà về nhà sau khi bà bình phục.

covid 19 1
 Sau hai tuần được gia đình hỏa táng, bà Girijamma bất ngờ trở về nhà

Bà Girijamma được chồng đưa tới bệnh viện thành phố Vijaywada để điều trị sau khi dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 12/5, ông thường xuyên vào bệnh viện thăm bà. Tuy nhiên, đến ngày 15/5 chồng bà Girijamma vào thăm nhưng không thấy bà ở khu vực điều trị, ông đi tìm ở các phòng khác nhưng đều không thấy bà Girijamma. Cuối cùng, nhân viên trong bệnh viện nói với chồng của bà Girijamma rằng hãy kiểm tra trong nhà xác, khi đó họ đã trả một thi thể và cấp giấy chứng tử cho gia đình bà Girijamma.

Do tình hình dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng nên gia đình cũng không kiểm tra xem thi thể đó có phải là bà Girijamma hay không và đã vội vàng đem đi hỏa táng. Điều đáng buồn là đến ngày 23/5, con trai 35 tuổi của bà Girijamma cũng qua đời vì Covid-19.

covid 19 2
 Bệnh viện đã trao nhầm thi thể một người qua đời vì COVID-19 cho gia đình bà Girijamma

Sau hai tuần được gia đình hỏa táng, bà Girijamma bất ngờ trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của người thân. Bà cụ 75 tuổi phàn nàn rằng sau khi bà bình phục không ai đến đưa bà về nhà. Trong khi đó gia đình bà nhận ra rằng dường như họ đã hỏa táng hài cốt của người khác. Rất có thể bệnh viện đã có nhầm lẫn dẫn đến sự việc cười ra nước mắt này xảy ra.

Phụ huynh Ấn Độ sẵn sàng bán thận đổi lấy đồ ăn cho con giữa đại dịch COVID-19

Phụ huynh Ấn Độ sẵn sàng bán thận đổi lấy đồ ăn cho con giữa đại dịch COVID-19

Người dân nghèo ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả của dịch bệnh COVID-19, một số người sẵn sàng bán thận để đổi lấy đồ ăn cho con.

Xem thêm
Từ khóa:   SARS-CoV-2 qua đời vì Covid-19 nhiễm COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 11 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích