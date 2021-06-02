Vui mừng vì lấy được chồng, cô dâu có màn ăn mừng có một không hai khiến chú rể và dàn khách mời khiếp sợ

Một cô dâu người Ấn Độ đã có màn ăn mừng có một không hai khi nổ súng ngay trong đám cưới của mình khiến chú rể và khách mời vô cùng khiếp sợ.

Theo Times of India ngày 2/6, một hôn lễ được tổ chức tại quận Pratapgarh, bang Uttar Pradesh đã nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Cô dâu Rupa Randey đã bắn súng vào không trung để ăn mừng cho đám cưới của mình. Hành động này của Rupa Randey khiến chú rể và quan khách vô cùng khiếp sợ.

Trước khi bước lên sân khấu, cô dâu Rupa Pandey đã nổ súng để ăn mừng sự xuất hiện của mình khiến chú rể khiếp sợ

Rupa đã đánh dấu sự xuất hiện của mình trên sân khẩu bàng cách bắn một viên đạn vào không trung từ một khẩu súng được cấp phép của chú mình. Toàn bộ hành động của cô dâu đã bị những người tham gia đám cưới quay lại và đăng tải video lên mạng xã hội. Sự việc này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng nước này khiến cảnh sát phải vào cuộc.

Cảnh sát trưởng địa phương, KP Singh nói với các phóng viên rằng, hôn lễ của Rupa Pandey, con gái của Girja Shankar Pandey được cử hành vào ngày 30/5. Một đoạn video dài 35 giây về cảnh cô dâu nổ súng để ăn mừng đã lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 31/5. Cô dâu đã lấy khẩu súng lục của chú mình và bắn vào không trung sau đó bước lên sân khấu. Sau khi nghe tiếng súng, tất cả mọi người gồm chú rể và các vị quan khách đều bị sốc trước hành động của cô dâu.

Đám cưới vốn dĩ là một sự kiện trọng đại của người phụ nữ Ấn Độ nhưng vì hành động của mình, Rupa đã bị cảnh sát đăng ký lập án - Ảnh minh họa: Internet

Trong đoạn clip được đăng tải có thể nghe thất những tiếng la hét của các vị khách. Cảnh sát trưởng Singh cho biết, những trường hợp như vậy chưa từng xảy ra trước đây. Sau khi clip được đăng tải, phía cảnh sát đã ngay lập tức đăng ký lập án với cô dâu.

Sợ dịch bệnh COVID-19, 21 tù nhân Ấn Độ làm đơn từ chối được đặc xá trước thời hạn Mới đây 21 tù nhân Ấn Độ đã viết thư cho chính phủ bày tỏ rằng họ không muốn được đặc xá vì tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa thể kiểm soát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vui-mung-vi-lay-duoc-chong-co-dau-co-man-an-mung-co-mot-khong-hai-khien-chu-re-va-dan-khach-moi-khiep-so-407418.html