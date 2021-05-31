Ấn Độ lại xuất hiện thảm kịch: Xác người nhiễm COVID-19 bị ném thẳng xuống sông khiến dư luận dậy sóng

Thế giới 31/05/2021 10:59

Sau khi bệnh nhân qua đời vì COVID-19, quá trình hỏa táng cũng được bỏ qua, người nhà đã ném xác chết xuống sông và toàn bộ quá trình đã bị ghi lại.

Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hai người đàn ông đã tiến hành ném xác xuống sông trên một cây cầu ở Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ giữa lúc trời mưa. Một người trong số họ mặc quần áo bảo hộ, người còn lại đeo khẩu trang. Thi thể bịt kín khiến nhiều người nghi ngờ đây là một bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã qua đời. Vụ việc này được cho là xảy ra vào cuối tuần vừa rồi. Sau đó hai người này đã bị cảnh sát bắt giữ và đệ đơn kiện họ.

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 Hai người đàn ông vứt xác một người đã qua đời vì nhiễm COVID-19 xuống sông

Cảnh sát xác định, nạn nhân là Premnath, một cư dân của Uttar Pradesh. Ngày 25/5 người này nhập viện điều trị sau khi dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, vào ngày 28/5 bệnh nhân đã qua đời khi đang điều trị COVID-19. Thi thể của Premnath được bàn giao cho gia đình để đi hỏa táng vậy nhưng người thân đã ném xác của anh xuống sông.

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 Số người qua đời vì nhiễm COVID-19 tăng lên quá nhiều khiến ngành công nghiệp tang lễ của Ấn Độ quá tải

Thời gian vừa qua, hàng loạt xác chết xuất hiện theo dọc các bờ sông của Ấn Độ ảnh hưởng nặng nề đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của chính quyền. Làn sóng dịch bệnh thứ 2 tấn công Ấn Độ khiến số ca tử vong tăng lên nhanh chóng, điều này làm cho ngành công nghiệp tang lễ của nước này bị quá tải. Nhiều gia đình không có tiền để chi trả chi phí hỏa táng nên đã lựa chọng phương pháp bỏ xác người quá cố xuống sông.

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Từ khóa:   dịch bệnh COVID-19 SARS-CoV-2 điều trị Covid-19

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