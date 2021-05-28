Một vụ tấn công tình dục tại Ấn Độ lại khiến cộng đồng mạng nước này dậy sóng. Một cô gái 22 tuổi đã kết hôn đang đi trên đường thì bị một tài xế xe cứu thương gọi lại. Người đàn ông này lừa cô gái rằng: “Có thể cho cô đồ ăn”, vì bụng đói nên cô gái 22 tuổi không nghi ngờ gì và đã lên xe của người đàn đó. Không thể ngờ rằng, tài xế xe cứu thương và hai người đàn ông khác thay nhau cưỡng hiếp cô gái.

Cô gái 22 tuổi bị lừa lên xe cứu thương và bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể

Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, sau khi người vợ trẻ bị cưỡng hiếp tập thể vào ngày 24/5 đã đến đồn cảnh sát trình báo sự việc và đến bệnh viện kiểm tra. Ngày 26/5, 2 trong số 3 nghi phạm đã bị bắt, vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra.