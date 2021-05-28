Báo động tình trạng phụ nữ Ấn Độ bị tấn công tình dục giữa đại dịch, bệnh nhân COVID-19 cũng bị cưỡng hiếp tập thể

Thế giới 28/05/2021 10:56

Một sự việc đau lòng lại xảy ra tại Ấn Độ khi một cô gái 22 tuổi bị lừa lên xe cứu thương và đã bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể.

Một vụ tấn công tình dục tại Ấn Độ lại khiến cộng đồng mạng nước này dậy sóng. Một cô gái 22 tuổi đã kết hôn đang đi trên đường thì bị một tài xế xe cứu thương gọi lại. Người đàn ông này lừa cô gái rằng: “Có thể cho cô đồ ăn”, vì bụng đói nên cô gái 22 tuổi không nghi ngờ gì và đã lên xe của người đàn đó. Không thể ngờ rằng, tài xế xe cứu thương và hai người đàn ông khác thay nhau cưỡng hiếp cô gái.

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 Cô gái 22 tuổi bị lừa lên xe cứu thương và bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể

Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, sau khi người vợ trẻ bị cưỡng hiếp tập thể vào ngày 24/5 đã đến đồn cảnh sát trình báo sự việc và đến bệnh viện kiểm tra. Ngày 26/5, 2 trong số 3 nghi phạm đã bị bắt, vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Những vụ tấn công tình dục thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, vào tháng 4 cũng có thông tin cho rằng một người phụ nữ 43 tuổi bị một nam y tá tấn công tình dục. Sau khi sự việc xảy ra, tình trạng của người phụ nữ này ngày một xấu đi do nhiễm COVID-19 và qua đời trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau đó.

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 Tình trạng tấn công tình dục bệnh nhân COVID-19 ngày càng gia tăng giữa đại dịch 

Ngày 15/5 một người phụ nữ 45 tuổi nhập viện do dương tính với SARS-CoV-2, vì bệnh tình nhẹ nên đã báo tin bình an về cho người thân. Vậy nhưng 2 ngày sau con gái đến thăm mẹ tại bệnh viện lại nghi ngờ rằng mẹ mình bị tấn công tình dục. Toàn thân bệnh nhân bị trói, phải đặt máy hô hấp. Bệnh viện cho biết, do tình trạng của bệnh nhân đột ngột xấu đi nên mới như vậy. Cuối cùng bệnh nhân tử vong vào ngày 19/5.

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 Trước khi qua đời, mẹ của cô gái từng bị ba nhân viên y tế quấy rối tình dục dù đang nhiễm COVID-19

Con gái của nạn nhân cho biết, khi còn sống mẹ cô đã nói với cô rằng bà bị 3 nhân viên y tế tấn công tình dục vào ngày 16/5. Cô nghi ngờ bệnh viện cố tình nói dối về tình trạng sức khỏe của mẹ để che giấu sự thật.

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Từ khóa:   SARS-CoV-2 tấn công tình dục cưỡng hiếp tập thể

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