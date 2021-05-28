Một sự việc đau lòng lại xảy ra tại Ấn Độ khi một cô gái 22 tuổi bị lừa lên xe cứu thương và đã bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể.
- Sự thật chấn động về các ‘Thánh nữ’ Ấn Độ: Phía sau quyền năng tối cao là những giao dịch đặc biệt đầy cay đắng
- Gần 9.000 ca nhiễm nấm đen hiếm gặp giữa đại dịch COVID-19, bác sĩ Ấn Độ chỉ ra nguyên nhân chết người
Một vụ tấn công tình dục tại Ấn Độ lại khiến cộng đồng mạng nước này dậy sóng. Một cô gái 22 tuổi đã kết hôn đang đi trên đường thì bị một tài xế xe cứu thương gọi lại. Người đàn ông này lừa cô gái rằng: “Có thể cho cô đồ ăn”, vì bụng đói nên cô gái 22 tuổi không nghi ngờ gì và đã lên xe của người đàn đó. Không thể ngờ rằng, tài xế xe cứu thương và hai người đàn ông khác thay nhau cưỡng hiếp cô gái.
Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, sau khi người vợ trẻ bị cưỡng hiếp tập thể vào ngày 24/5 đã đến đồn cảnh sát trình báo sự việc và đến bệnh viện kiểm tra. Ngày 26/5, 2 trong số 3 nghi phạm đã bị bắt, vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra.
Những vụ tấn công tình dục thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, vào tháng 4 cũng có thông tin cho rằng một người phụ nữ 43 tuổi bị một nam y tá tấn công tình dục. Sau khi sự việc xảy ra, tình trạng của người phụ nữ này ngày một xấu đi do nhiễm COVID-19 và qua đời trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau đó.
Ngày 15/5 một người phụ nữ 45 tuổi nhập viện do dương tính với SARS-CoV-2, vì bệnh tình nhẹ nên đã báo tin bình an về cho người thân. Vậy nhưng 2 ngày sau con gái đến thăm mẹ tại bệnh viện lại nghi ngờ rằng mẹ mình bị tấn công tình dục. Toàn thân bệnh nhân bị trói, phải đặt máy hô hấp. Bệnh viện cho biết, do tình trạng của bệnh nhân đột ngột xấu đi nên mới như vậy. Cuối cùng bệnh nhân tử vong vào ngày 19/5.
Con gái của nạn nhân cho biết, khi còn sống mẹ cô đã nói với cô rằng bà bị 3 nhân viên y tế tấn công tình dục vào ngày 16/5. Cô nghi ngờ bệnh viện cố tình nói dối về tình trạng sức khỏe của mẹ để che giấu sự thật.