Những vụ tấn công tình dục thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, vào tháng 4 cũng có thông tin cho rằng một người phụ nữ 43 tuổi bị một nam y tá tấn công tình dục. Sau khi sự việc xảy ra, tình trạng của người phụ nữ này ngày một xấu đi do nhiễm COVID-19 và qua đời trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau đó.

Tình trạng tấn công tình dục bệnh nhân COVID-19 ngày càng gia tăng giữa đại dịch

Ngày 15/5 một người phụ nữ 45 tuổi nhập viện do dương tính với SARS-CoV-2, vì bệnh tình nhẹ nên đã báo tin bình an về cho người thân. Vậy nhưng 2 ngày sau con gái đến thăm mẹ tại bệnh viện lại nghi ngờ rằng mẹ mình bị tấn công tình dục. Toàn thân bệnh nhân bị trói, phải đặt máy hô hấp. Bệnh viện cho biết, do tình trạng của bệnh nhân đột ngột xấu đi nên mới như vậy. Cuối cùng bệnh nhân tử vong vào ngày 19/5.