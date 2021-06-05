Một sự việc nhận được sự quan tâm của truyền thông Ấn Độ đó là một con sư tử cái 9 tuổi đã chết vì nhiễm COVID-19, ngoài ra 9 con khác cũng dương tính với SARS-CoV-2.
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Truyền thông Ấn Độ đưa tin, một con sư tử cái 9 tuổi có tên là Neela đã chết vì nhiễm COVID-19 trong vườn thú Vandalur của Chennai. Trong khi đó 9 con sư tử khác cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Những con sư tử này được nuôi trong khu vực công viên safari, công viên này trải rộng trên 602 ha tại Vandalur, cách thành phố khoảng 35 km, hiện nay công viên vẫn bị đóng cửa để tránh lây lan dịch bệnh COVID-19. Theo các nhân viên tại dây, trước đó họ đã phát hiện 5 con sư tử trong công viên safari chán ăn và thỉnh thoảng bị ho. Đội ngũ bác sĩ thú y trong vườn thú đã kiểm tra và phát hiện 9 con sư tử dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại trong vườn thú này có 13 con sư tử, 6 con đực và 7 con cái.
Vào khoảng 18 giờ ngày 3/6, một con sư tử cái 9 tuổi tên là Neela đã tử vong tại vườn thú. Trước khi chết một ngày, Neela bị chảy mũi. Dù được các bác sĩ thú y chăm sóc và cứu chữa nhưng Neela vẫn chết sau đó một ngày.
Đại diện vườn thú này cho biết, hiện tại nguồn lây bệnh cho sư tử vẫn chưa rõ ràng. Tất cả những nhân viên chăm sóc động vật, bác sĩ thú y đều đã được tiêm vắc xin COVID-19 và có đồ bảo hộ cá nhân khi tiếp xúc với động vật. Các mẫu bệnh phẩm của sư tử trong vườn thú đã được gửi đi để kiểm tra thêm.