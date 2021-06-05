Một người đàn ông Ấn Độ đã ra tay giết vợ dã man vì không được phục vụ món salad trong bữa tối gây chấn động dư luận nước này.

Vụ việc xảy ra vào tối thứ ba, người đàn ông Ấn Độ trở về nhà trong tình trạng say rượu và đòi ăn món salad trong bữa tối. Vậy nhưng người vợ lại không phục vụ ông món này, kết quả là người vợ đã bị chồng tấn công.

Người đàn ông đánh đập vợ mình đến chết vì không được phục vụ món salad trong bữa tối

Theo Times of India, sự việc này xảy ra ở khu vực Shamli, bang Uttar Pradesh. Bị can được xác định là Murli Kumar trở về nhà sau khi uống rượu, ông yêu cầu được ăn món salad trong bữa tối nhưng người vợ là Sudesh Devi không phục vụ món này. Sau đó Kumar đã đánh đập vợ và rời khỏi nhà.

Tuy nhiên, sau đó Kumar trở về nhà vào lúc nửa đêm và tiếp tục tấn công vợ mình khi cô đang ngủ. Cậu con trai 22 tuổi tên là Ajay cũng bị bố đánh đập và đang được điều trị. Trong khi đó, người vợ được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi và đã qua đời sau đó.

Không chỉ đánh vợ đến chết, người đàn ông này còn khiến con trai 22 tuổi phải nhập viện

Cảnh sát địa phương đã đệ đơn khởi kiện Kumar, thi thể của Devi cũng được gửi đi khám nghiệm. Cảnh sát cũng nói với Times of India rằng, đã có một cuộc tranh cãi giữa bị cáo với vợ và con trai. Sau đó bị cáo rời khỏi nhà, đến lúc nửa đêm quay trở lại và dùng vũ lực tấn công khiến vợ tử vong, con trai phải nhập viện.

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