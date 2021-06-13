Dù là bậc thầy tiên tri của thế kỷ nhưng Vanga vẫn bất lực, không thể cứu chồng và em trai thoát khỏi 'số phận nghiệt ngã'

Vanga là một nhà tiên tri nổi tiếng thế giới với 80% lời tiên tri của bà đều lần lượt trở thành sự thật.

Bà Vanga có chồng là ông Dimitr Gushterov, lần đầu gặp nhau là khi ông đến nhờ bà tìm kẻ giết anh trai mình. Khi ông Dimitr còn đang bối rối không dám gõ cửa nhà, bà Vanga đã mở cửa, gọi tên ông và nói: "Tôi biết anh đến đây để làm gì. Anh đến để hỏi về kẻ đã giết anh trai mình. Có thể sau này tôi sẽ nói, nhưng anh phải hứa không làm hại họ. Điều đó là không cần thiết bởi anh sẽ sống tới tận khi chứng kiến họ kết thúc thảm hại". Nhà tiên tri Vanga và chồng khi trẻ - Ảnh: Internet Sau đó, ông Dimitr Gushterov vài lần đến gặp bà để hỏi về những kẻ đã giết anh trai. Đến tháng 4/1942, bà Vanga nói với em gái rằng ông Dimitr Gushterov sẽ cầu hôn bà, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng 5/1942 và thực tế đúng như bà đã dự đoán.

Sau khi kết hôn được một thời gian, ông Dimitr Gushterov nhập ngũ và đi làm nhiệm vụ ở Hy Lạp. Trước khi lên đường, bà Vanga đã dặn chồng không được đụng đến rượu. Đến năm 1944, ông Dimitr Gushterov trở về nhà nhưng sức khỏe lúc này đã suy sụp nhiều do chứng nghiện rượu. Khi đó, bà Vanga ra sức khuyên can ông bỏ rượu nhưng không thành. Hôn nhân cũng ngày càng bế tắc. Phớt lờ lời vợ dặn, chồng bà Vanga trở thành kẻ nghiện rượu nặng và không tránh khỏi cái chết khi chỉ mới 42 tuổi vì bị xơ gan nặng. Nhà tiên tri mù cho biết, bà nhìn thấy mọi thứ nhưng không thể thay đổi số phận của chồng. Em gái nhà tiên tri kể lại, thời điểm làm lễ mai táng cho ông Dimitar, bà Vanga mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn và nói rằng bà nhìn thấy mình đang tiễn chồng đến “nơi mọi người cần phải đến”.

Tuy có khả năng dự đoán trước được tương lai, nhưng có những mối nguy hiểm mà nhà tiên tri mù vẫn phải bất lực vì không thể cứu vãn, trong đó có số phận của những người thân của bà. Có siêu năng lực nhưng đó cũng là bất hạnh của bà, biết trước đau khổ nhưng vẫn không thể thay đổi - Ảnh: Internet Không chỉ với chồng, nhà tiên tri Vanga cũng từng dự đoán được cái chết sẽ đến với em trai mình là Vasil. Khi thấy em trai quyết định gia nhập đội du kích chống lại quân Đức, bà đã dự đoán được Vasil sẽ gặp nguy hiểm vào sinh nhật lần thứ 23. Bà Vanga đã cầu xin em mình đừng đi nhưng vẫn không thể ngăn cản được em. Dù biết chị gái có khả năng tiên tri với độ chính xác cao, Vasil vẫn không tin. Tháng 10 năm đó, sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ, Vasil không may làm rơi thẻ căn cước vào tay quân Đức. Anh bị truy nã khắp nơi, quân Đức đe dọa giết hết tất cả mọi người nếu không ai khai ra vị trí mà Vasil đang ở. Và để bảo vệ sự an toàn của mọi người, Vasil đã tự ra đầu hàng, anh bị tử hình và đó cũng đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 23. Đến nay, những tiên tri của bà Vanga về những tai ương vẫn khiến thế giới lo lắng - Ảnh: Internet Baba Vanga tên thật là Vangelia Gushterova sinh năm 1911 tại Yugoslavia. Bà là một nhà tiên tri nổi tiếng thế giới. Khả năng đặc biệt của nhà tiên tri Vanga bắt đầu khi bà 12 tuổi, năm đó xuất hiện một cơn bão và Vanga bị cuốn lên không trung. Người ta tìm thấy Vanga tại một cánh đồng với đôi mắt đầy bụi bẩn. Dù được chạy chữa, phẫu thuật nhiều lần nhưng Vanga không nhìn được nữa. Cũng từ đó, bà có khả năng dự đoán về tương lai.

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