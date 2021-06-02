Tiktoker Trương Quốc Anh ‘tiên tri’ cuộc chiến giữa bà Phương Hằng và giới nghệ sĩ: ‘Chuyển sang giai đoạn có mức sát thương rất cao’

Mới đây, Tiktoker Trương Quốc Anh đã dự đoán về “cái kết” của cuộc chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ như danh hài Hoài Linh, Vy Oanh, Hồng Vân trên mạng xã hội.

Tiktoker Trương Quốc Anh là một cán bộ kiểm sát nổi lên như một “hiện tượng mạng” bởi anh “bắt trend” khá nhanh, cách nói chuyện hài hước và thu hút người xem.

Chia sẻ một đoạn video trên tài khoản Tiktok, Trương Quốc Anh đã bàn luận sôi nổi và dự đoán về một cái kết cho cuộc khẩu chiến giữa nữ doanh nhân Phương Hằng và giới nghệ sĩ là danh hài Hoài Linh, Vy Oanh, Hồng Vân trên mạng xã hội. Trước đó, ở thời điểm mới xảy ra “cú nổ” trực diện với giới nghệ sĩ, anh chàng dự đoán phần thắng sẽ thuộc về nữ doanh nhân.

Tiktoker đã dự đoán về một cái kết cho cuộc khẩu chiến giữa nữ doanh nhân Phương Hằng và giới nghệ sĩ trong Vbiz - Ảnh chụp màn hình

Song, với tình thế bị Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM nhắc nhở về các nội dung, phát ngôn của Phương Hằng trong các buổi lên sóng thì cuộc khẩu chiến này sẽ rẽ sang một hướng khác.

Tiktoker cho rằng: “Cuộc đấu khẩu giữa một bên là bà Hằng và một bên là giới nghệ sĩ có thể sẽ hạ màn. Có nghĩa là sấm chớp đã hết rồi, bây giờ sẽ chuyển sang một giai đoạn khác. Và tôi xin Gia Cát Dự vụ này, tất cả các bên sẽ chuyển sang giai đoạn mưa, mức sát thương cao hơn vì các bên sẽ chuyển sang giai đoạn giải quyết nhau bằng tính pháp lý, độ sát thương sẽ rất cao. Những buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng từ đây sẽ không kể được những câu chuyện động trời cho các bạn nghe nữa".

Cuộc chiến giữa bà Phương Hằng với Hoài Linh, Hồng Vân, Vy Oanh được cư dân mạng rất quan tâm trong thời gian vừa qua - Ảnh: Internet

Hiện tại, bà Phương Hằng đã cam kết sẽ không livestream có nội dung, phát ngôn xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, hay những ngôn từ gây phản cảm nói về người khác nữa. Điển hình như vào ngày 29/05, buổi livestream được hẹn trước của nữ doanh nhân đã bị hủy bỏ. Ở buổi livestream ngày 31/5, bà Hằng cũng chỉ chia sẻ về cuộc sống cá nhân chứ không còn "bốc phốt" cả thế giới như trước đây.

‘Giải mã’ lý do khiến chai Dr. Thanh được CEO Phương Hằng lăng xê nhiệt tình trong những livestream gần đây Bất ngờ "lăng xê" chai trà Dr. Thanh trong buổi phát sóng, nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng liên tục làm người hâm mộ ngỡ ngàng trước sự "cà khịa" vô cùng thâm thúy của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiktoker-truong-quoc-anh-tien-tri-cuoc-chien-giua-ba-phuong-hang-va-gioi-nghe-si-chuyen-sang-giai-doan-co-muc-sat-thuong-rat-cao-407375.html