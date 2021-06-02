Lộ diện lý do thật sự khiến bà Phương Hằng 'ngừng chiến' với giới nghệ sĩ và những 'tập đoàn' đối đầu mình

Xã hội 02/06/2021 07:01

Trong buổi livestream mới nhất vào ngày 31/5, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Dũng "lò vôi") đã bật khóc và tiết lộ nhiều góc khuất trong cuộc sống của mình.

Tối ngày 31/5, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream giao lưu cùng những người yêu mến mình. Tại đây, bà Hằng đã có những chia sẻ rất thật về những điều trong cuộc sống.

Theo đó, bà Hằng đã bật khóc nức nở, cho biết bản thân phải chịu quá nhiều áp lực khi một mình gồng gánh nhiều trọng trách. Tuy nhiên, theo bà trong khi bà nỗ lực sống tốt, hành thiện thì lại bị nhiều người giẫm đạp.

"Một mình tôi vừa lèo lái, tìm cách làm sao để duy trì được công ty, điều hành quỹ từ thiện... Trong cuộc sống, có nhiều cái trong ngoài mà tôi phải làm cho nó vuông tròn: Vuông tròn với chồng con, nhân viên, xã hội và vuông tròn với những gì lương tâm tôi mách bảo. Tôi phải cố vo cho tròn...

Những người cần tôi, họ yêu thương tôi tha thiết; những người không cần tôi, họ giẫm đạp không thương tiếc. Họ xúc phạm tôi đến mức tôi là người mạnh mẽ như thế này mà còn rơi nước mắt... Nói ra thì bảo kể lể, chứ nói thật, tôi muốn dẹp tất cả", nữ đại gia nghìn tỷ tâm sự.

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Bà Nguyễn Phương Hằng bật khóc nức nở trong livestream ngày 31/5 - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, bà Phương Hằng còn cho biết có thể bà sẽ giải thể công ty, đóng cửa các quỹ từ thiện và mang cả gia đình rời khỏi Việt Nam sau mùa dịch này.

"Ba ngày nay tôi suy nghĩ tôi còn 4 đứa con. Tôi không thể tiếp tục hy sinh để con tôi nó khổ...Tại sao tôi phải cống hiến, trong khi tôi là phụ nữ - phụ nữ là để yêu thương. Tại sao lại chà đạp lên sự tử tế của tôi. Có khi tôi nên rời khỏi Việt Nam và đóng toàn bộ quỹ từ thiện lại. Tôi sẽ rời đi trong danh dự", bà Hằng tiếp tục khóc và chia sẻ trong livestream,

Thêm vào đó, trong buổi livestream ngày 30/5 của chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, bà Hằng có xuất hiện vào phút cuối và tiết lộ tình trạng hiện tại của con gái mình. Theo bà Hằng, cô con gái 15 tuổi đang bị trầm cảm, đã bỏ học và nhốt mình trong phòng vì nghĩ "mẹ là người xấu".

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Vợ chồng đại gia Dũng 'lò vôi' trong livestream ngày 30/5 - Ảnh: Chụp màn hình

"Gia đình chúng tôi bị tấn công đủ phía hết. Nhất là đứa con gái lớn của tôi hiện nay nó bỏ học rồi. Nó bị trầm cảm, nó đóng cửa ở trong phòng. Đó là một trong những điều mà tôi đau lòng nhất khi mà con gái của tôi cảm thấy bị tổn thương", nữ đại gia buồn bã cho biết tình hình cô con gái của mình trước "lùm xùm" của mẹ.

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Bà Phương Hằng và con gái lớn - Ảnh: Chụp màn hình

"Cháu mới 15 tuổi, sắp lớn mà cũng chưa lớn. Tôi từ nạn nhân này cho đến nạn nhân kia. Con gái tôi trách móc tôi rất là nhiều. Thậm chí là nó khóa cửa phòng, không tiếp xúc với tôi. Nó cảm giác mẹ không phải là người tốt, tại sao mẹ để người ta tấn công mẹ. Tại sao họ có thể nói những lời… Nói chung là cuộc chiến nào cũng có thương tích hết”, bà Phương Hằng nói trong livestream của chồng.

Vỉ vậy, bà tuyên bố bỏ lại những ồn ào đã qua để cho pháp luật giải quyết. Vấn đề lớn nhất mà bà cần thực hiện ở thời điểm này chính là gia đình và các con của mình.

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Bình luận của cư dân mạng trước những lời chia sẻ của nữ đại gia - Ảnh: Chụp màn hình

Sự việc bà Phương Hằng thông báo "ngừng chiến" đã khiến nhiều người xôn xao. Nhiều cư dân mạng, đặc biệt là những fan hâm mộ của bà tỏ ra vô cùng đồng cảm với những khó khăn mà bà chia sẻ.

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Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua trang cá nhân của quản lý đã viết một bức tâm thư gửi đến người hâm mộ đã yêu quý mình thời gian qua.

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