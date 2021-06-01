‘Giải mã’ lý do khiến chai Dr. Thanh được CEO Phương Hằng lăng xê nhiệt tình trong những livestream gần đây

Dù bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố không livestream trên fanpage, nhưng bà vẫn xuất hiện và trở thành khách mời đặc biệt của chồng - doanh nhân Huỳnh Uy Dũng vào ngày 30/5. Tuy bà chỉ lộ diện vài phút ngắn ngủi nhưng đủ khiến dân tình "bấn loại" hẳn lên trên mạng xã hội. Song, trái ngược với những lần xuất hiện trước đó, vợ của ông Dũng "lò vôi" không chỉ trích hay phê bình bất cứ cá nhân hay tập thể nào. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn soi ra được nhưng khoảnh khắc bà Phương Hằng bất ngờ lăng xê chai nước Dr. Thanh một cách "khó hiểu".

Cụ thể, khi xuất hiện trong livestream của chồng ngày 30/5, bà Hằng đã gọi một người lấy cho bà một chai trà Dr. Thanh để giải khát và mời chồng uống kèm mời đầy hài hước "Có nóng không, nóng thì uống Dr. Thanh nè. Thanh nhiệt, giải ngứa". Vậy nên, trong suốt buổi livestream ấy, ngoài ông Dũng, bà Hằng thì chai trà này bỗng nhiên thành nhân vật chính thứ 3. Sau đó, nhãn hiệu này cũng vô tình "lọt vào mắt xanh" vài chục nghìn người đang xem trực tiếp. Vì vậy, cư dân mạng nhanh chóng "giải mã" được ý nghĩa thật sự của việc này.