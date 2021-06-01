‘Giải mã’ lý do khiến chai Dr. Thanh được CEO Phương Hằng lăng xê nhiệt tình trong những livestream gần đây

Xã hội 01/06/2021 13:25

Bất ngờ "lăng xê" chai trà Dr. Thanh trong buổi phát sóng, nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng liên tục làm người hâm mộ ngỡ ngàng trước sự "cà khịa" vô cùng thâm thúy của mình.

Dù bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố không livestream trên fanpage, nhưng bà vẫn xuất hiện và trở thành khách mời đặc biệt của chồng - doanh nhân Huỳnh Uy Dũng vào ngày 30/5. Tuy bà chỉ lộ diện vài phút ngắn ngủi nhưng đủ khiến dân tình "bấn loại" hẳn lên trên mạng xã hội. Song, trái ngược với những lần xuất hiện trước đó, vợ của ông Dũng "lò vôi" không chỉ trích hay phê bình bất cứ cá nhân hay tập thể nào. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn soi ra được nhưng khoảnh khắc bà Phương Hằng bất ngờ lăng xê chai nước Dr. Thanh một cách "khó hiểu".

Cụ thể, khi xuất hiện trong livestream của chồng ngày 30/5, bà Hằng đã gọi một người lấy cho bà một chai trà Dr. Thanh để giải khát và mời chồng uống kèm mời đầy hài hước "Có nóng không, nóng thì uống Dr. Thanh nè. Thanh nhiệt, giải ngứa". Vậy nên, trong suốt buổi livestream ấy, ngoài ông Dũng, bà Hằng thì chai trà này bỗng nhiên thành nhân vật chính thứ 3. Sau đó, nhãn hiệu này cũng vô tình "lọt vào mắt xanh" vài chục nghìn người đang xem trực tiếp. Vì vậy, cư dân mạng nhanh chóng "giải mã" được ý nghĩa thật sự của việc này.

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Chai nước giải khát luôn 'đồng hành' trong suốt thời gian cuối buổi phát sóng của hai vợ chồng doanh nhân - Ảnh chụp màn hình

Sau đó, vào buổi phát sóng vào ngày 31/5, nữ doanh nhân tiếp tục để chai Dr. Thanh làm “cameo” trong quá trình nói chuyện của mình. Điển hình như nữ doanh nhân mời mọi người uống loại nước giải khát này "Uống cái này vô là giải độc, giải ngứa, thanh lọc cơ thể".

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Dr. Thanh lại tiếp tục xuất hiện trong buổi livestream tiếp theo - Ảnh chụp màn hình

Theo tìm hiểu của cư dân mạng, nữ ca sĩ Vy Oanh từng quay quảng cáo cho hãng nước ngọt của Dr. Thanh. Không ít người cho rằng bà Phương Hằng đang gián tiếp "cà khịa" Vy Oanh sau loạt drama không hồi kết vừa qua. Đây cũng được cho là màn đáp trả thâm thúy khi Vy Oanh tự tuyên bố "thắng cuộc" trong màn khẩu chiến với bà Hằng.

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Vy Oanh từng quay quảng cáo cho nhãn hiệu nước giải khát này - Ảnh chụp màn hình

Về phía Vy Oanh, nữ ca sĩ đến giờ vẫn chưa có bất cứ động thái nào đáp trả lại sau màn "cà khịa" đầy thâm thúy này.

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Từ khóa:   vợ Dũng Lò Vôi nữ doanh nhân Phương Hằng Vy Oanh

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