Giữa lúc bị bà Nguyễn Phương Hằng 'gọi tên', Hoài Linh bất ngờ chia sẻ động thái mới trên mạng xã hội khiến dư luận 'sốc'

Với những video với nội dung xoay quanh cuộc sống của người nghệ sĩ vô cùng giản dị, mộc mạc, chân thật và hài hước, danh hài Hoài Linh nhanh chóng nhanh thu hút được nhiều sự chú ý, quan tâm của cộng đồng mạng. Trong bài đăng trên trang mạng xã hội của mình, anh viết: “Canh số chụp lại cũng thú vị chứ nhỉ. Sau 3 tháng 6 ngày, kênh em cũng đã chạm đến nút “vàng” rồi. Cám ơn Bà con hihihiihihi”. Tuy nhiên, khoảng 3 giờ sau khi đăng tải bài viết, danh hài mới bất thình lình phát hiện ra là mình tính sai thời gian đạt dấu mốc 1 triệu lượt đăng ký trên kênh YouTube, anh vội đính chính: "Chỉnh sửa vì em tính nhầm". Thật ra, kênh Youtube của anh chỉ mất 2 tháng 11 ngày để đạt 1 triệu lượt đăng ký chứ không phải là 3 tháng 6 ngày như lúc đầu.

Kênh YouTube của Hoài Linh đạt 1 triệu lượt đăng ký - Ảnh chụp màn hình

Không chỉ trầm trồ trước tốc độ giật nút vàng, mọi người cũng nể độ chịu khó và chất chơi của "Anh Bốn" khi anh canh từng con số người đăng ký hiển thị trên kênh Youtube để chia sẻ với cộng đồng.