Giữa lúc bị bà Nguyễn Phương Hằng 'gọi tên', Hoài Linh bất ngờ chia sẻ động thái mới trên mạng xã hội khiến dư luận 'sốc'

Mới đây, danh hài Hoài Linh chia sẻ trên trang cá nhân của mình thành tích ấn tượng với hơn 1 triệu lượt đăng ký trên kênh YouTube chỉ sau một thời gian ngắn. Được biết, hiếm có người nghệ sĩ nổi tiếng nào có được thành tích “khủng” đến vậy.
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Với những video với nội dung xoay quanh cuộc sống của người nghệ sĩ vô cùng giản dị, mộc mạc, chân thật và hài hước, danh hài Hoài Linh nhanh chóng nhanh thu hút được nhiều sự chú ý, quan tâm của cộng đồng mạng. Trong bài đăng trên trang mạng xã hội của mình, anh viết: “Canh số chụp lại cũng thú vị chứ nhỉ. Sau 3 tháng 6 ngày, kênh em cũng đã chạm đến nút “vàng” rồi. Cám ơn Bà con hihihiihihi”. Tuy nhiên, khoảng 3 giờ sau khi đăng tải bài viết, danh hài mới bất thình lình phát hiện ra là mình tính sai thời gian đạt dấu mốc 1 triệu lượt đăng ký trên kênh YouTube, anh vội đính chính: "Chỉnh sửa vì em tính nhầm". Thật ra, kênh Youtube của anh chỉ mất 2 tháng 11 ngày để đạt 1 triệu lượt đăng ký chứ không phải là 3 tháng 6 ngày như lúc đầu.
Không chỉ trầm trồ trước tốc độ giật nút vàng, mọi người cũng nể độ chịu khó và chất chơi của "Anh Bốn" khi anh canh từng con số người đăng ký hiển thị trên kênh Youtube để chia sẻ với cộng đồng.
Trên bài chia sẻ của "anh Bốn", nhiều người anh em, đồng nghiệp hòa chung niềm vui và đã gửi lời chúc mừng dành cho danh hài như: nghệ sĩ Quang Minh, nghệ sĩ Thúy Nga, siêu mẫu Xuân Lan, MV Nguyên Khang, diễn viên Huy Khánh, BB Trần,...
Ai cũng biết rằng Hoài Linh nổi tiếng là “cây đại thụ” của làng hài cùng với nhiều vai diễn luôn ghi dấu với thời gian. Trong thời gian dịch Covid-19 bùng nổ, do có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn nên danh hài Hoài Linh quyết định lập một kênh YouTube cho riêng mình, anh tâm sự với mọi người: “Em mần gì cũng được đúng hôn? Miễn sao Bà Con vui là được đúng hôn? Vậy mời Bà Con đăng ký kênh để coi em xàm nghen. Cám ơn Bà Con”. Và anh cũng không quên đùa vui với “bà con” là hãy chia sẻ video của mình thật nhiều.