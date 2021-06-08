Chồng có 9 con với vợ cũ, vợ mới 23 tuổi sinh 20 người con trong vòng hơn một năm vì bất mãn

Cô vợ 23 tuổi và chồng đã bỏ ra chi phí khổng lồ để sinh 20 người đứa con nhờ phương pháp mang thai hộ.

QQ đưa tin, một người phụ nữ Nga 23 tuổi Christina Ozturk và người chồng Thổ Nhĩ Kỳ Galip Ozturk 54 tuổi đã sinh được 20 người con nhờ phương pháp mang thai hộ. Chi phí cho những lần mang thai hộ này là 130.000 bảng Anh (tương đương khoảng 4.5 tỷ đồng). Tuy nhiên, cặp vợ chồng này vẫn chưa hài lòng, họ muốn có 100 người con. Christiana mới 23 tuổi nhưng đã có 21 người con Khi hai người nói chuyện, họ thấy rằng cả hai đều muốn có một gia đình lớn vì vậy họ đã chi 138.000 bảng Anh để nhờ người mang thai hộ sau khi kết hôn. Chi phí cho mỗi lần mang thai là 7.700 bảng Anh (khoảng 250 triệu đồng). Cặp vợ chồng hiện tại đã có 20 người con nhờ phương pháp mang thai hộ. Cùng với cô con gái 6 tuổi của Christina, hiện tại trong gia đình của cặp vợ chồng này có tổng cộng 21 người con.

Gia đình của Christina sống trong một căn biệt thự ba tầng, mỗi tuần họ dùng 20 gói tã lớn và 53 gói sữa bột trẻ em. Cô vợ 23 tuổi chia sẻ rằng, chi phí cho tất cả các nhu cầu cần thiết của các con mỗi tuần vào khoảng 5.000 đến 6.000 đô la Mỹ (khoảng từ 117 triệu đến 141 triệu đồng), đôi khi cũng nhiều hơn hoặc ít hơn. Christina cho biết thêm cô chưa có kế hoạch sinh thêm con trong tương lai nhưng cũng không ngoại trừ khả năng cô sẽ sinh thêm con. Vợ chồng Christina thuê 16 bảo mẫu và chi trả 67.700 bảng Anh (khoảng 2.2 tỷ đồng) mỗi năm cho chi phí này Cô bé 6 tuổi Vika rất thích chơi với các anh chị em của mình. Thông thường các con của Christina sẽ đi ngủ vào lúc 8 giờ tối và ngủ đến 6 giờ sáng hôm sau. Christina cho biết cô không có nhiều thời gian để ngủ nhưng đây không phải là vấn đề lớn với cô.

Em bé đầu tiên chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ vào tháng 3 năm ngoái, đến nay, vợ chồng Christina đã có 20 người con nhờ phương pháp này Chồng Christina là một doanh nhân cực kỳ giàu có, ông đã từng có với vợ trước 9 người con Người đàn ông đứng phía sau Christina là một doanh nhân giàu có, ông là người sáng lập công ty Metro Holding của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đây, chồng của Christina từng kết hôn một lần, vợ cũ của người đàn ông 57 tuổi này từng sinh cho ông 9 người con, hiện tại vợ cũ và các con của ông đều sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Rất có thể đây chính là nguyên nhân khiến Christina muốn có thật nhiều con với người chồng giàu có.

Câu chuyện đẫm nước mắt của ông bố 40 tuổi quyết thi đại học để dạy dỗ cậu con trai nổi loạn Dù rằng đã 40 tuổi nhưng vì một câu nói của cậu con trai bướng bỉnh mà người đàn ông nung nấu quyết tâm thi đỗ đại học.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-co-9-con-voi-vo-cu-vo-moi-23-tuoi-sinh-20-nguoi-con-trong-vong-hon-mot-nam-vi-bat-man-408133.html