Shipper giao hàng trễ một phút, người đặt từ chối nhận hàng đồng thời đòi bồi thường và cái kết chẳng ai ngờ tới

Mặc dù người giao đồ ăn chỉ mang tới trễ một phút nhưng người đặt không muốn nhận hàng và còn đòi bồi thường 1 bao thuốc lá đồng thời chửi bới shipper.

Một sự việc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung đó là một anh chàng shipper giao đồ ăn trễ một phút nhưng người đàn ông đặt hàng nhất định không chịu nhận. Không chỉ vậy người đàn ông này còn vòi vĩnh, yêu cầu anh chàng shipper bồi thường cho anh ta một bao thuốc lá. Không dừng lại ở đây, người đàn ông đặt hàng còn ngạo mạn nói rằng: “Nếu tôi kiện cậu, chắc chắn sự việc không chỉ dừng lại ở một bao thuốc thôi đâu, cậu còn bị trừ nhiều hơn thế”.

Anh chàng shipper giao hàng trễ 1 phút nhưng người đặt từ chối nhận hàng và còn vòi vĩnh đòi bồi thường - Ảnh minh họa: Internet

Theo 163, anh chàng shipper khi đó không nói bất cứ điều gì và rời đi ngay sau đó, anh cũng không bồi thường thuốc như người đàn ông kia yêu cầu. Tuy nhiên, không lâu sau đó, anh chàng shipper đem theo hai người nữa quay trở lại dạy cho người đặt hàng vừa nãy một bài học, họ đánh gãy chân của người đàn ông này. Sau sự việc, anh chàng shipper và hai người bạn đã bị cảnh sát bắt đi, họ xin lỗi và đồng ý chi trả chi phí điều trị là 30.000 tệ (khoảng 100 triệu đồng).

Người đàn ông từ chối nhận hàng và đòi hỏi bồi thường đã bị anh chàng shipper và hai người bạn đánh gãy chân

Đối với hành vi đánh người của anh chàng shipper, chú của người đàn ông bị đánh cho rằng việc này lỗi là do người giao hàng, đến trễ một phút thì có thể từ chối nhận hàng. Việc cháu ông vòi vĩnh một bao thuốc lá cũng không có gì là quá đáng cả, nếu cháu ông kiện, tổn thất mà chàng shipper nhận về còn nặng nề hơn nhiều. Về vấn đề bồi thường cho cái chân của cháu trai, người chú này cho biết số tiền này quá ít ỏi, đáng lẽ cháu ông phải được bồi thường 300.000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng). Sự việc này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc.

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