Công ty Trung Quốc mạnh tay thưởng khủng cho nhân viên sinh con thứ ba

Thế giới 03/06/2021 12:07

Sau khi Trung Quốc cho phép các cặp vợ chồng nước này sinh con thứ ba thì hàng loạt công ty đã đưa các chính sách khủng cho nhân viên của mình.

Trung Quốc thực thi chính sách một con gây tranh cãi trong gần 40 năm, đây được xem là một trong những quy định về kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Lo ngại trước tình hình dân số bị già hóa và kinh tế trì trệ, năm 2016 Trung Quốc đã dỡ bỏ chính sách một con. Và đến năm 2021, chính quyền Trung Quốc cho phép mỗi cặp vợ chồng có thể có ba con.

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 Trung Quốc chính thức cho phép các cặp vợ chồng được sinh con thứ ba sau nhiều thập kỷ duy trì chính sách một con

Sau khi chính sách sinh ba con được đưa ra, đã có những cuộc tranh luận sôi nổi của các cư dân trên mạng xã hội. Một số người cho rằng không muốn sinh con thứ hai chứ chưa nói đến việc sinh con thứ ba. Một vài ý kiến khác cho rằng, hiện tại chi phí cho một đứa trẻ quá tốn kém, một đứa đã khó khăn sao có thể sinh hai hoặc ba đứa được. Mặc dù nhiều người phàn nàn về việc sinh con thứ ba nhưng một số công ty lại có những chính sách khuyến khích nhân viên của họ sinh con thứ ba để ủng hộ chính sách của nhà nước.

Ngày 1/6, cộng đồng mạng Trung Quốc lan truyền thông tin, một công ty ở Trùng Khánh có chế độ thưởng khủng cho nhân viên muốn sinh con thứ ba. Để khuyến khích nhân viên, công ty này quy định rằng, với những nhân viên có ý định sinh con thứ ba sẽ được nghỉ tất cả các ngày nghỉ trong tuần và miễn tăng ca cho đến khi mang thai. Sau khi sinh con thứ 3, nhân viên nữ sẽ được nghỉ thai sản một năm có lương, lương cơ bản tăng thêm 500 tệ (khoảng 1.8 triệu đồng). Trợ cấp một lần cho nhân viên nữ sinh con thứ 3 là 30.000 tệ (khoảng 100 triệu đồng), nhân viên nam sinh con thứ 3 được sẽ được nghỉ phép 2 tháng, trợ cấp 10.000 tệ (khoảng 36 triệu đồng). Nếu như sinh đôi tiền trợ cấp sẽ tăng gấp đôi và mỗi tháng sẽ được hỗ trợ thêm 2 hộp sữa.

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 Một công ty tại Trùng Khánh đã đưa ra chính sách thưởng khủng cho những nhân viên sinh con thứ ba

Sau khi những thông tin này lan truyền trên mạng, các phóng viên đã liên hệ với nhân viên của công ty này và được biết thông tin trên hoàn toàn chính xác. Người này cho biết nhân viên nữ sẽ được nhận 30.000 tệ tiền phưởng nếu sinh con thứ 3 vì trong công ty cũng chỉ có hai đến ba nhân viên nữ. Nhân viên nam trong công ty khoảng 12, 13 người và làm việc cũng đã 4, 5 năm rồi. Động thái của công ty tại Trùng Khánh này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

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