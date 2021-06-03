Công ty Trung Quốc mạnh tay thưởng khủng cho nhân viên sinh con thứ ba

Trung Quốc thực thi chính sách một con gây tranh cãi trong gần 40 năm, đây được xem là một trong những quy định về kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Lo ngại trước tình hình dân số bị già hóa và kinh tế trì trệ, năm 2016 Trung Quốc đã dỡ bỏ chính sách một con. Và đến năm 2021, chính quyền Trung Quốc cho phép mỗi cặp vợ chồng có thể có ba con.

Trung Quốc chính thức cho phép các cặp vợ chồng được sinh con thứ ba sau nhiều thập kỷ duy trì chính sách một con

Sau khi chính sách sinh ba con được đưa ra, đã có những cuộc tranh luận sôi nổi của các cư dân trên mạng xã hội. Một số người cho rằng không muốn sinh con thứ hai chứ chưa nói đến việc sinh con thứ ba. Một vài ý kiến khác cho rằng, hiện tại chi phí cho một đứa trẻ quá tốn kém, một đứa đã khó khăn sao có thể sinh hai hoặc ba đứa được. Mặc dù nhiều người phàn nàn về việc sinh con thứ ba nhưng một số công ty lại có những chính sách khuyến khích nhân viên của họ sinh con thứ ba để ủng hộ chính sách của nhà nước.