Vô tình phát hiện lăng mộ của Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ khi xây dựng hồ chứa nước, những bí mật trong ngôi mộ cổ khiến nhiều người bất ngờ

Hầu hết chúng ta đều biết đến Ngũ A Ka Vĩnh Kỳ qua bộ phim truyền hình ăn khách Hoàn Châu Cách Cách nhưng ít ai biết rằng, trong lịch sử triều Thanh thực sự tồn tại một Ngũ A Ca.

Bộ phim Hoàn Châu Cách Cách từng làm mưa làm gió thị trường phim ảnh Hoa ngữ và được đánh giá là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển nhất của nước này. Mối tình giữa Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử mang đến rất nhiều cảm xúc cho người xem. Trong bộ phim, trải qua biết bao sóng gió cuối cùng Ngũ A Ca và Tiểu Yến Tử cũng có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Chuyện tình giữa Ngũ A Ca và Tiểu Yến Tử trên phim từng khiến nhiều người ngưỡng mộ Điều ít được biết đến đó là Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ là một nhân vật có thật trong lịch sử, vậy nhưng đã qua đời vì bệnh khi mới 24 tuổi. Từ nhỏ, Ngũ A Ca đã rất thông minh, ham học, văn võ song toàn và được Càn Long rất mực yêu thương. Ngũ A Ca từng được vua Càn Long phong làm Hòa Thạc Vinh Thân Vương (Vinh Vương). Ban đầu vua Càn Long đặt rất nhiều hy vọng vào Vĩnh Kỳ nhưng Ngũ A Ca không thể vượt qua cơn bạo bệnh và qua đời khi còn rất trẻ.

Vậy nhưng ít ai biết rằng, Ngũ A Ka là một nhân vật có thật trong lịch sử Sau khi Vinh Vương qua đời được chôn cất ở lăng mộ Thân Vương, hay còn gọi là Lăng Thái Tử. Ngoài Vĩnh Kỳ, lăng mộ này còn chôn cất hai vị hoàng tử khác. Đây là ngôi mộ duy nhất của ba vị hoàng tử trưởng thành được chôn cất vào đời nhà Thanh và chưa từng bị đánh cắp. Ngoài trừ bức tường màu đỏ của Lăng Thái Tử bị phá hủy, nội thất của nó vẫn được bảo tồn nguyên vẹn cho đến năm 1958. Khi xây dựng một hồ nước ở đây, các nhà khoa học mới phát hiện ra Lăng Thái Tử này. Lăng mộ của Ngũ A Ca được phát hiện khi các nhà khoa học xây dựng một hồ nước Đoàn khảo cổ đã tiến hành khai quật lăng mộ của Vinh Vương, trong ngôi mộ có rất nhiều đồ vật quý giá. Điều này cho thấy địa vị của Vinh Vương vô cùng cao quý. Ngoài ra trên quan tài đá của Vinh Vương còn có một vật bồi táng với một chữ “Vinh” là bút tích của hoàng đế Càn Long. Điều này xác thực một điều, khi còn sống Ngũ A Ca từng được Càn Long phong là Vinh Vương.

Khi còn sống, Ngũ A Ca được hoàng đế Càn Long vô cùng yêu mến Nếu như không phải Vĩnh Kỳ qua đời vì bệnh tật, hoàng đế Càn Long đã giao lại ngai vàng cho Ngũ A Ca Chữ “Vinh” thời đó được coi là một từ vô cùng cao quý, qua đây cũng có thể thấy được hoàng đế Càn Long yêu quý Ngũ A Ca đến mức nào. Theo lịch sử ghi chép lại, hơn 20 năm sau khi Vĩnh Kỳ qua đời, hoàng đế Càn Long từng nhắc đến Vinh Vương với các sứ thần nước Anh. Hoàng đế Càn Long cho biết, trong những người con trai của ông, Vinh Vương là người xuất sắc nhất. Nếu như không phải Vinh Vương qua đời khi còn quá trẻ, ông sẽ trao lại ngai vương cho Vĩnh Kỳ. Sau khi kiểm tra các đồ bồi táng trong lăng, đoàn khảo cổ cũng nhận thấy việc chôn cất Vinh Vương được tiến hành theo quy cách của một vị thái tử.

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