Một trong những điều đáng sợ nhất trong lịch sử cổ đại Trung Hoa đó chính là hệ thống tang lễ. Thông thường hoàng đế và các vị quan cấp cao sẽ chọn phương thức hậu táng sau khi qua đời. Các vị hoàng đế sẽ xây dựng địa cung dưới lòng đất. Trong địa cung sẽ có vô số vật bồi táng bao gồm những đồ trang sức quý hiếm và và có giá trị. Một số hoàng đế sẽ lựa chọn chôn cùng với người sống, hệ thống mai táng này vô cùng kinh khủng.

Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, có rất nhiệu hệ thống không hợp lý, không phù hợp với các quan điểm hiện nay của chúng ta. Thời kỳ phong kiến cổ đại Trung Quốc, quyền lực của hoàng đế là tối cao, vậy nhưng cũng có nhiều điều luật lại đi ngược lại văn minh của nhân loại.

Một là giết người trước sau đó cho vào quan tài chôn chung với người chết. Nổi tiếng nhất trong lịch sử là lăng mộ của Minh Thành Tổ, vào thời điểm đó, hơn 30 thê thiếp đã được bồi táng cùng với Minh Thành Tổ. Phương thức chôn cất này thường là treo cổ các thê thiếp của vua sau đó sẽ đặt xác vào quan tài chôn chung với Minh Thành Tổ. Đây không phải phương pháp bồi táng khủng khiếp nhất thời cổ đại.

Mai táng cùng với người sống có nhiều hình thức khác nhau nhưng theo một số nghiên cứu, thời cổ đại có hai phương pháp bồi táng thường được sử dụng đó là giết chết những người bồi táng rồi cho vào mộ hoặc đưa người sống vào mộ cho đến khi họ chết.

Nhiều phi tần của vua bị giết chết sau đó mới đưa vào lăng mộ để bồi táng

Phương thức bồi táng thứ hai đó chính là cho người sống vào trong ngôi mộ rồi đóng kín lại. Người đã qua đời sẽ được đưa vào mộ trước, những người bồi táng sẽ được ăn một bữa ăn thịnh soạn trước khi vào lăng mộ. Sau khi những người này vào địa cung, những người bên ngoài sẽ đóng kín cửa mộ. Những người này sẽ chết trong lăng mộ do thiếu dưỡng khí.

Trong trường hợp người bị bồi táng không tự nguyện xuống địa cung đây có lẽ là phương thức bồi táng kinh hoàng nhất. Người bị bồi táng sẽ bị trói tay chân rồi sau đó ném vào địa cung. Hầu hết họ đều rất khiếp sợ, dưới lòng đất vô cùng tối tăm và họ bắt đầu la hét, cuối cùng chết vì kiệt sức và sợ hãi.

Theo ghi chép lịch sử, việc bồi táng người sống được áp dụng nhiều nhất là vào thời Ngũ Đại Thập Quốc, trong thời kỳ này, chỉ cần những người có địa vị qua đời, họ đều chọn cách bồi táng cùng với người sống. Rất nhiều người sợ hãi đến phát điên sau khi biết thông tin sẽ phải bồi táng cùng người chết.

Vậy nhưng có nhiều người bị đưa vào lăng mộ khi vẫn còn sống và đã chết trong sự sợ hãi

Trong quá trình khai quật mộ cổ, các nhà khoa học đều có thể phán đoán được người bị bồi táng chết trước hay chết sau khi bị “chôn sống” qua việc kiểm tra độ nguyên vẹn của xương. Vậy những người bị bồi táng sẽ sống được bao lâu trong địa cung là câu hỏi được nhiều người đưa ra. Nếu địa cung bị bịt kín và thiếu dưỡng khí, những người ở trong lòng đất sẽ chết ngay vì ngạt thở do thiếu oxy. Còn nếu trong địa cung vẫn có không khí thì người bị bồi táng cũng không thể sống qua ba ngày vì không có thức ăn và nước uống. Cùng với nỗi sợ hãi tột độ, một số người không thể sống quá hai tiếng đồng hồ trong địa cung.