Trong lịch sử phong kiến cổ đại Trung Quốc có những hình phạt khiến những người nghiên cứu về lịch sử phải nổi da gà.

Những ai nghiên cứu về lịch sử cổ đại Trung Quốc đều biết rằng trong rất nhiều triều đại đều có những hình phạt vô cùng tàn khốc. Những vị hoàng đế Trung Hoa đã “sáng tạo” ra những hình thức tra tấn này để thuần phục những người dân của mình. Điều này cho thấy, ở một mức độ nào đó, cơ chế giám sát thời cổ đại còn tương đối thiếu, hành vi của người dân chỉ có thể được kiềm chế bằng các hình phạt tăng dần. Các vị hoàng đế Trung Hoa cổ đại thường nghĩ ra nhiều hình phạt khủng khiếp để tra tấn phạm nhân Theo dòng chảy của lịch sử, Hán Vũ Đế thời nhà Hán đã có những biện pháp giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó triều đại nhà Tần và các những triều đại trước đó, các hình phạt thường vô cùng tàn nhẫn. Mặc dù Tần Thủy Hoàng có công rất lớn trong việc thống nhất đất nước Trung Hoa vậy nhưng người đời sau đều cho rằng ông là một bạo chúa vì những hình phạt ông đã từng đặt ra dưới triều đại của mình. Bên cạnh đó Trụ Vương thời nhà Thương cũng là một bạo chúa nổi danh sử sách.

Trụ Vương từng mổ bụng phụ nữ có thai để quan sát thai nhi, chặt đôi chân của người nông dân, moi tim người. Sau đó, để thực hiện lời hứa “vật gia đao kiếm vu thân”, bạo chúa này còn sáng chế ra một loại hình tra tấn gọi là “tích thủy hình”. Trụ Vương của triều Thương là một trong những bạo chúa nổi danh nhất lịch sử Trung Hoa Đúng như tên gọi, “tích thủy hình” là một hình phạt dùng những giọt nước để hành hình. Đầu tiên phạm nhân sẽ được buộc cố định vào một vị trí cụ thể để người này không thể di chuyển được. Trên đầu của nạn nhân sẽ được lắp một chiếc thùng gỗ lớn có đục lỗ nhỏ ở phía dưới. Đổ nước vào trong thùng, nước từ các lỗ nhỏ sẽ từ từ chảy xuống đỉnh đầu của phạm nhân. Đổ đầy nước trong thùng có thể chảy được một ngày, mỗi ngày chỉ cần thêm nước một lần, thời gian tra tấn kéo dài trong hai năm.

Phương pháp hành hình này giống với hiện tượng nước chảy đá mòn, khi bắt đầu không thấy đau đớn, nhiều người còn cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, càng về sau không chỉ là hành hạ về thể xác mà còn là hành hạ về tinh thần. Chỉ mất khoảng nửa tháng tóc của phạm nhân sẽ bị rụng, đỉnh đầu gần như tê cứng. Thêm một tháng nữa tóc phạm nhân sẽ rụng hoàn toàn, da đầu dần dần nứt ra, sau đó đỉnh đầu sẽ bị viêm và thối rữa đến khi lộ ra xương sọ. Hình phạt 'tích thủy hình' của Trụ Vương là một trong những hình phạt dã man nhất thời cổ đại Những phạm nhân chết vì hành phạt “tích thủy hình” rất kinh khủng, xung quanh đều có ruồi nhặng và giòi bọ trông vô cùng khủng khiếp. Đây được xem là hình phạt dã man nhất thời cổ đại.

Trong ngôi mộ hợp táng hai nữ một nam đào được một con cóc, phụ nữ thời cổ đại ai cũng muốn điều này Các nhà khảo cổ đã đào được một con cóc trong một ngôi mộ hợp táng hai nam một nữ thời cổ đại và phát hiện ra nhiều điều bí mật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-phat-tan-khoc-nhat-lich-su-thoi-gian-thuc-hien-mat-2-nam-khi-bat-dau-vo-cung-thoai-mai-nhung-cuoi-cung-song-khong-bang-chet-407082.html