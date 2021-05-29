Trong ngôi mộ hợp táng hai nữ một nam đào được một con cóc, phụ nữ thời cổ đại ai cũng muốn điều này

Các nhà khảo cổ đã đào được một con cóc trong một ngôi mộ hợp táng hai nam một nữ thời cổ đại và phát hiện ra nhiều điều bí mật.

Người cổ đại Trung Quốc thường đặc biệt chú ý đến lăng mộ, các vật bồi táng sau khi qua đời cũng vô cùng tinh xảo. Một ngôi một hoàng đế được khai quật ở tỉnh An Huy, trong mộ ngoài hai nữ một nam được hợp táng, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một con cóc vô cùng tinh xảo và rất đẹp. Các nhà khoa học tìm hiểu và phát hiện ra rằng, phụ nữ thời cổ đại vô cùng thích những con cóc. Một con cóc đã được tìm thấy trong một ngôi mộ hợp táng thời Tam Quốc Vào thời Thuận Trị triều Thanh, đã từng có người phát hiện ra một đường hầm dưới một gò đất khổng lồ ở địa phương này. Người thời đó nghi ngờ đây là mộ của Thiên tử nên đã đặt tên cho khu mộ này là Mộ Thiên Tử. Mãi đến năm 2015 các chuyên gia mới khai quật được tổng thể ngôi mộ này.

Ngôi mộ có chiều dài 45 mét, chiều rộng 30 mét, có lẽ là một ngôi mộ từ thời Tam Quốc. Sau khi khai quật, các di vật trong ngôi mộ cho thấy đây là mội của Ngô Cảnh Đế thời Đông Ngô. Trong mộ ngoài Ngô Cảnh Đế còn có hoàng hậu và phi tần, ngôi mộ hợp táng này có một nam và hai nữ. Đây là ngôi mộ của Ngô Cảnh Đế cùng hoàng hậu và một phi tần Điểm bắt mắt nhất trong các di vật được khai quật là một món trang sức của phụ nữ. Món đồ trang sức này nhìn bề ngoài làm bằng vàng, chạm khắc hoa văn vô cùng sinh động. Nếu quan sát kỹ thì đó là cảnh một con cóc và một con rồng đang chơi đùa. Khi con cóc đối mặt với con rồng, thay vì lộ vẻ sợ hãi thì nó lại vô cùng kiêu hãnh và uy phong. Vì vậy món trang sức này được gọi là cóc chơi rồng vàng.

Trên thực tế, từ xa xưa cóc thường dùng là biểu tượng của sự may mắn và giàu có, đặc biệt là cóc vàng ba chân. Cóc vàng ba chân cũng giống như rồng vàng có tác dụng hút tài lộc. Con cóc được phát hiện trong ngôi mộ cổ này chính là cóc vàng ba chân. Cóc vàng ba chân chơi với rồng vàng nhưng không tỏ vẻ sợ hãi mà vô cùng uy phong Có thể thấy, các hoa văn trên món trang sức này không chỉ mang đến điềm lành, phú quý mà còn rất tương xứng với địa vị của chủ nhân ngôi mộ. Con cóc đại diện cho phụ nữ, rồng vàng là biểu tượng cho hoàng đế. Chính vì vậy các chuyên gia nhận định rằng, con cóc này chính là thứ mà phụ nữ thời cổ đại yêu thích nhất.

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