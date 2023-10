Từ Hi Thái hậu từng có thai ngoài ý muốn ở tuổi 46, ba danh y lần lượt chẩn đoán, chỉ một người duy nhất sống sót

Đặc biệt, vào thời kỳ cuối nhà Thanh, mâu thuẫn trong ngoài diễn ra sâu sắc. Hoàng đế Quang Tự muốn thực hiện cải cách nhưng sau khi Từ Hi phát hiện đã giam lỏng Quang Tự và dập tắt những cải cách này. Trong cuốn “Vấn Trần Ngẫu Kí” tiết lộ rằng, Từ Hi Thái hậu đã từng mang thai ngoài ý muốn ở tuổi 46.

Về phần Từ Hi, bà lập tức tìm người khám bệnh, ba danh y trong dân gian đã được Từ Hi triệu tập và chẩn đoán cho bà. Vậy nhưng trong số họ chỉ có một người sống sót đó chính là Tiết Phúc Thần. Danh y họ Tiết sinh năm 1832, là người Vô Tích, gia đình ông có 6 anh em, nhà ngoại giao cuối triều Thanh Tiết Phúc Thành chính là anh trai của Tiết Phúc Thần.

Theo Sohu, vào năm Quang Tự thứ 6 (năm 1880), một người buôn đồ cổ họ Bạch đã gặp Từ Hi, thái giám Lý Liên Anh là người giới thiệu. Một tháng sau đó, người họ Bạch này mới được thả ra khỏi cung. Cũng vì chuyện này, Từ Hi Thái hậu mang thai ngoài ý muốn ở tuổi 46. Bà triệu kiến bí mật thượng thư bộ lễ nhưng ngay trong đêm đó người này đột ngột qua đời.

Từ khi còn nhỏ Tiết Phúc Thần đã đam mê đọc sách, sau đó ông tham gia kỳ thi Thuận Thiên và được Lý Hồng Chương tuyển chọn. Khi rảnh rỗi, Tiết Phúc Thần tự học y thuật, với tư chất thông minh, vài năm sau Tiết Phúc Thần đã tinh thông y học. Vào năm Quang Tự thứ 6, Từ Hi Thái hậu ốm nặng nên đã chiêu mộ danh y. Dưới sự giới thiệu của Lý Hồng Chương, Tiết Phúc Thần vào cung để chữa bệnh cho Từ Hi Thái hậu.

Hai vị danh y bắt mạch và chẩn đoán Từ Hi mắc chứng “huyết cổ” nhưng kê đơn thuốc lại không hiệu quả nên đã bị lôi đi. Đến lượt Tiết Phúc Thần cũng phát hiện Từ Hi mắc chứng “huyết cổ”, sắc mặt của Từ Hi có vẻ khó chịu. Lúc này Tiết Phúc Thần liền nói rằng Từ Hi Thái hậu lao lực vì đất nước, khí huyết bị tắc nghẽn, chỉ cần lưu thông khí huyết thì cơ thể sẽ khỏe lại ngay. Từ Hi nghe xong trong lòng cũng hiểu chuyện nên yêu cầu Tiết Phúc Thần kê một đơn thuốc.

Dù rằng Tiết Phúc Thần nói rằng Từ Hi mắc chứng “huyết cổ” nhưng ông không kê đơn thuốc dưỡng thai mà là kê đơn thuốc phá thai. Sau khi Từ Hi dùng thuốc, Tiết Phúc Thần đã kê thêm một vài loại thuốc bổ để Thái hậu phục hồi cơ thể. Đến năm Quang Tự thứ 8, sức khỏe của Từ Hi hoàn toàn bình phục, Tiết Phúc Thần được ban nhiều bổng lộc và được mời vào Trường Xuân Cung nghe kịch.

Mặc dù vậy Tiết Phúc Thần vẫn luôn lo lắng bị “diệt khẩu”, đến năm Quang Tự thứ 15, danh y họ Tiết cáo lão về quê. Để tránh tai mắt của Từ Hi, ông tuyên bố với bên ngoài mình đã chết vì bệnh. Mộ phần được chôn cất ở núi Đại Phù. Từ Hi Thái hậu còn ban thưởng cho ông 500 lượng bạc. Vậy nhưng trong dân gian cũng có tin đồn rằng, Tiết Phúc Thần giả chết để đi du ngoạn khắp nơi.