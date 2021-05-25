Do ảnh hưởng của những suy nghĩ truyền thống, ngày xưa nhiều người vẫn nghĩ rằng sau khi chết con người sẽ đến một thế giới khác. Vì vậy, sau khi chết, các vị hoàng đế, quý tộc và những gia đình giàu có thời cổ đại thường lấp đầy lăng mộ của mình bằng những đồ vật có giá trị vô cùng quý hiếm. Không chỉ vậy, trong xã hội phong kiến Trung Quốc còn tồn tại chế độ tuẫn táng vô cùng tàn bạo.

Trong thời cổ đại, rất nhiều cô gái phải tuẫn táng theo người đã chết

Năm 2007, một ngôi mộ cổ hơn 2000 năm tuổi được phát hiện tại Tĩnh An, Giang Tây, Trung Quốc. Theo các nhà nghiên cứu, đây là ngôi mộ thuộc thời Đông Chu và có quy mô rất lớn. Sau khi biết tin, các chuyên gia đã đến hiện trường ngay lập tức, hy vọng có thể tìm được những bằng chứng lịch sử quý giá. Tuy nhiên, sau khi ngôi mộ cổ được mở ra, các nhà khảo cổ học đều vô cùng kinh ngạc. Ngôi mộ cổ này gồm có 3 phần, ngoại trừ mộ thất ở gian giữa, hai bên còn có một số lối đi khác. Xung quanh quan tài trung tâm được bố trí rất nhiều quan tài bình thường khác.