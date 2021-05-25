Các nhà khoa học đều cảm thấy lạnh sống lưng khi khai quật ngôi mộ cổ hơn 2000 năm tuổi và phát hiện ra thi thể của 46 thiếu nữ ‘khỏa thân’.
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Do ảnh hưởng của những suy nghĩ truyền thống, ngày xưa nhiều người vẫn nghĩ rằng sau khi chết con người sẽ đến một thế giới khác. Vì vậy, sau khi chết, các vị hoàng đế, quý tộc và những gia đình giàu có thời cổ đại thường lấp đầy lăng mộ của mình bằng những đồ vật có giá trị vô cùng quý hiếm. Không chỉ vậy, trong xã hội phong kiến Trung Quốc còn tồn tại chế độ tuẫn táng vô cùng tàn bạo.
Năm 2007, một ngôi mộ cổ hơn 2000 năm tuổi được phát hiện tại Tĩnh An, Giang Tây, Trung Quốc. Theo các nhà nghiên cứu, đây là ngôi mộ thuộc thời Đông Chu và có quy mô rất lớn. Sau khi biết tin, các chuyên gia đã đến hiện trường ngay lập tức, hy vọng có thể tìm được những bằng chứng lịch sử quý giá. Tuy nhiên, sau khi ngôi mộ cổ được mở ra, các nhà khảo cổ học đều vô cùng kinh ngạc. Ngôi mộ cổ này gồm có 3 phần, ngoại trừ mộ thất ở gian giữa, hai bên còn có một số lối đi khác. Xung quanh quan tài trung tâm được bố trí rất nhiều quan tài bình thường khác.
Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết rằng những chiếc quan tài bình thường này không cùng đẳng cấp với quan tài chính của lăng mộ này. Sau khi các chuyên gia mở nắp quan tài đều phát hiện ra rằng, trong mỗi một quan tài đều chứa xác của một cô gái khỏa thân. Biểu hiện của họ vô cùng đáng sợ, chắc hẳn trước khi chết những cô gái này đã phải chịu đựng sự đau đớn đến cùng cực. Tuy nhiên, biểu hiện của chủ nhân ngôi mộ lại vô cùng thanh thản nên các chuyên gia chắc chắn rằng 46 cô gái này được dùng để tuẫn táng theo chủ mộ.
Do lăng mộ được bảo tồn nguyên vẹn nên các nhà khảo cổ đã nhanh chóng tìm ra danh tính của chủ nhân ngôi mộ. Thì ra, chủ của khu lăng mộ này chính là Từ Vương sống trong thời cổ đại. Theo truyền thuyết, khi qua đời, Từ Vương đã dùng hàng chục cô gái trẻ để tuẫn táng. Những gì được khai quật trong ngôi mộ cổ này cho thấy lời đồn trước đây đều chính xác. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, rất nhiều nhà khoa học đều cảm thấy lạnh sống lưng vì sự tàn độc của chế độ phong kiến thời cổ đại.