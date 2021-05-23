Khi khai quật ngôi mộ cổ có lịch sử hơn 200 năm, cảnh tượng kinh hoàng trong ngôi mộ đã ám ảnh những người tham gia.

Đối với người Trung Quốc, nối dõi tông đường luôn là sự việc quan trọng nhất trong mỗi gia đình. Trong thời cổ đại, nếu một người phụ nữ không thể sinh con sẽ bị gia đình, dòng tộc lên án. Khi sinh được người con trai có nghĩa là số phận người phụ nữ bước sang một trang mới. Ngôi mộ cổ 200 tuổi của người phụ nữ triều Thanh khiến các nhà khảo cổ ám ảnh - Ảnh minh họa: Internet Trong thời cổ đại, khi điều kện y tế còn chưa phát triển, có không ít phụ nữ chết vì sinh con hoặc để lại hậu quả khôn lường cho sức khỏe. Sinh con là một việc vô cùng khó khăn và đau đớn với người phụ nữ trong thời cổ đại. Các nhà khảo cổ đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trong một ngôi mộ cổ thời nhà Thanh. Chủ nhân của ngôi mộ này bị chôn trong tình trạng hôn mê. Dường như gia đình tưởng nhầm rằng người phụ nữ này đã chết nên đã an táng. Khi chuyên gia mở quan tài ra để nghiên cứu thì đã chứng kiến cảnh tượng vô cùng thê thảm bên trong.

Theo Sohu, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một ngôi mộ cổ cuối thời nhà Thanh ở gần Hắc Long Giang, ngôi mộ này có lịch sử hơn 200 năm. Theo một đánh giá tổng thể, các chuyên gia phỏng đoán, ngôi mộ này là lăng mộ của một người có địa vị tương đối cao. Các đồ bồi táng quan trọng trong ngôi mộ này đã bị đánh cắp và phá hủy. Thứ duy nhất chưa bị những kẻ đạo mộ đụng tới đó chính là quan tài. Điều này khiến nhiều nhà khoa học khó hiểu vì những kẻ trộm mộ sẽ chẳng mấy khi bỏ qua cơ hội này. Các chuyên gia đã nhất trí mở quan tài, vậy nhưng khi mở ra tất cả những người có mặt đều bàng hoàng. Thi thể bên trong chết một cách kỳ lạ, không biết lúc sinh thời người phụ nữ này đã phải đau đớn đến mức nào.

Cảnh tượng kinh hoàng trong quan tài cho thấy khi còn sống người phụ nữ này đã phải chịu rất nhiều đau đớn - Ảnh minh họa: Internet Theo các chuyên gia, thi thể trong quan tài là một người phụ nữ, từ xương tay bị gãy cho đến những vết xước trên quan tài có thể thấy rằng trước khi chết người phụ nữ này phải chịu đựng sự đau đớn đến tột cùng. Để tìm ra sự thật, các chuyên gia đã kiểm tra thêm cơ thể người phụ nữ và phát hiện ra rằng bên cạnh người phụ nữ còn có một chiếc nhau thai hoàn chỉnh. Từ đó các chuyên ra nhận định, rất có thể người phụ nữ này đã qua đời vì khó sinh. Những dấu vết trong quan tài cho thấy, khi đó cô chỉ mới hôn mê nhưng gia đình lại nghĩ rằng người này đã chết nên đã cho vào quan tài. Đợi khi tỉnh lại, người này thấy xung quanh tối đen, vừa sợ hãi vừa đau đớn cô đã la hét, cào cấu nhưng cuối cùng đã chết vì ngạt thở. Bị ngất đi vì khó sinh nhưng gia đình lại tưởng người phụ nữ này đã chết nên đã cho vào quan tài - Ảnh minh họa: Internet Nếu như khi đó gia đình không vội vàng chôn cất thì có lẽ người phụ nữ này vẫn có thể sống sót. Cảnh tượng kinh hoàng trong ngôi mộ hơn 200 tuổi đã khiến không ít nhà khảo cổ bị ám ảnh. Qua đây có thể thấy rằng việc sinh nở trong thời cổ đại đối với người phụ nữ là việc vô cùng nguy hiểm.

Khi hầu hạ hoàng đế, ngoài việc không được phát ra âm thanh các phi tần còn phải chịu đựng ba điều, trong đó điều thứ ba là tàn nhẫn nhất Ngày nay rất nhiều người trong chúng ta ngưỡng mộ các vị hoàng đế thời cổ đại vì sở hữu nhiều mỹ nữ, vậy nhưng khi hầu hạ hoàng đế, các phi tần đều có những nỗi khổ không thể nói ra.

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