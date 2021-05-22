Khi hầu hạ hoàng đế, ngoài việc không được phát ra âm thanh các phi tần còn phải chịu đựng ba điều, trong đó điều thứ ba là tàn nhẫn nhất

Thâm cung bí sử 22/05/2021 13:58

Ngày nay rất nhiều người trong chúng ta ngưỡng mộ các vị hoàng đế thời cổ đại vì sở hữu nhiều mỹ nữ, vậy nhưng khi hầu hạ hoàng đế, các phi tần đều có những nỗi khổ không thể nói ra.

Thời cổ đại, hoàng đế kế thừa ngai vị theo hình thức cha truyền con nối nên khi đó huyết mạch hoàng thất là điều vô cùng quan trọng. Để có thể chọn được người kế vị ưu tú nhất, hoàng đế sở hữu rất nhiều phi tần. Những phi tần đều được tuyển chọn kỹ càng và đều là những người có nhan sắc vậy nhưng không phải ai cũng được vua thị tẩm. Cho dù có được thị tẩm đi chăng nữa cũng phải tuân thủ một số quy tắc nhất định. Đặc biệt là khi hầu hạ hoàng đế tuyệt đối không được phát ra âm thanh ngoài ra những phi tần còn phải chịu đựng ba điều dưới đây. Riêng điều thứ ba vô cùng tàn nhẫn.

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 Vào thời cổ đại, khi hầu hạ hoàng đế các phi tần phải tuyệt đối tuân thủ các quy tắc

Chịu đựng sự quan sát của người khác

Mọi người đều biết, trong thời cổ đại khi các phi tần hầu hạ hoàng thượng đều có thái giám ở bên cạnh quan sát để đảm bảo an toàn cho vua. Vì hoàng đế là vua một nước nên không thể có bất kỳ sơ suất nào xảy ra. Ngay cả khi các phi tần muốn có thế giới riêng với hoàng thượng thì điều này cũng không thể xảy ra.

Chịu đựng hoàng đế rời đi sớm

Trong hậu cung có rất nhiều phi tần, để có thể có nhiều con, hoàng đế không thể chỉ sủng ái một nữ nhân nào đó. Hoàng đế là người đứng đầu một quốc gia, không thể vì đam mê nữ sắc mà không quan tâm đến sự diệt vong của đất nước. Để tránh hoàng đế mê đắm mỹ nhân mà bỏ bê triều chính, một thái giám đặc biệt được cử đi giám sát hoàng đế. Sau thời gian quy định kết thúc, thái giám sẽ thúc giục hoàng thượng phải rời đi. Ngay cả khi hoàng đế và phi tần đang hạnh phúc nhất, vua cũng phải rời đi, không có ngoại lệ.

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 Khi hầu hạ hoàng đế, các phi tần tuyệt đối không được phát ra âm thanh

Chịu đựng sự cô độc đến già

Trong thời cổ đại, phi tần không thể lúc nào cũng ở bên hoàng đế, đến một lứa tuổi nhất định các phi tần sẽ bị “đào thải”. Khi đến lứa tuổi này, ngoài hoàng hậu, các phi tần sẽ không được hoàng đế thị tẩm nữa vì đến tuổi đó sẽ khó để sinh con. Nếu như khi còn trẻ không được hoàng thượng sủng ái và không có con vậy thì người phi tần đó sẽ chịu cảnh cô đơn đến hết đời.

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 Nếu chưa từng được thị tẩm và không có con, phi tần sẽ chịu đựng cuộc sống cô độc đến già

Từ đây có thể thấy cuộc sống của người phụ nữ thời cổ đại quá bất công, đặc biệt là những người phụ nữ sống trong cung. Họ không chỉ tìm trăm phương nghìn kế để có được sự sủng ái của hoàng thượng mà còn phải đề phòng và đấu đá với các phi tần khác để tồn tại được trong cung. Có những người kể từ khi vào cung cho đến khi qua đời vẫn chưa từng một lần được thấy mặt vua.

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