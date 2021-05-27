Bí ẩn hoàng cung: Nguyên nhân khiến phần lớn cách cách triều Thanh đều không thể sinh con

Theo các chuyên gia, có một vài nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến việc các cách cách nhà Thanh không thể sinh con.

Trong xã hội phong kiến, thân phận người phụ nữ không được đánh giá cao, tư tưởng trọng nam khinh nữ tồn tại qua nhiều thế hệ. Vậy nhưng những nàng công chúa mặc dù có thân phận nữ nhi nhưng lại rất được tôn trọng. Là con của vua nên các nàng cách cách triều Thanh luôn là tầng lớp phụ nữ cao quý nhất trong xã hội bấy giờ. Trong xã hội phong kiến, mặc dù thân phận người phụ nữ không được đề cao nhưng các nàng công chúa vẫn luôn được xem là tầng lớp cao quý nhất Các nàng cách cách được sinh ra trong gia đình hoàng tộc, sống trong hoàng cung điều kiện chăm sóc rất tốt. Thậm chí sẽ có người dạy cách cách cầm, kỳ, thi, họa để nâng cao những tố chất của bản thân. Có một người cha quyền lực, cuộc sống của các nàng công chúa sẽ không có gì phải lo lắng, tuy nhiên điều quan trọng nhất trong cuộc đời người phụ nữ thời bấy giờ đó chính là hôn nhân. Là con gái của vua nên hôn nhân của các nàng cách cách đều được hoàng thất cân nhắc kỹ lưỡng. Cần phải môn đăng hộ đối để không mất thể diện của hoàng thất.

Sống trong hoàng cung, ngoài việc tận hưởng vinh hoa phú quý còn xảy ra những vụ đấu đá tranh giành quyền lực. Rất nhiều vị hoàng đế cũng vì chuyện này mà rất ít con nỗi dõi. Theo QQ, không chỉ vua, các cách cách trong triều nhà Thanh cũng sinh con rất ít, phần lớn trong số họ không sinh con trong suốt cuộc đời mình. Những cuộc hôn nhân của các cách cách triều Thanh đều được hoàng thất cân nhắc kỹ lưỡng Mặc dù các cách cách được hưởng rất nhiều quyền lợi nhưng vì là đại diện cho hoàng tộc, những quy tắc của cung đình vô hình chung lại trở thành một loại xiềng xích với cuộc sống hôn nhân của các nàng cách cách. Khi cách cách kết hôn, hoàng đế sẽ ban tặng một phủ riêng để cách cách sinh sống sau này.

Đây là món quà mà hoàng đế tặng riêng cho công chúa nên những người bình thường không có quyền vào sống ở đây, thậm chí phò mã và người nhà cũng không có lý do nào để được ở phủ của cách cách. Là chồng của cách cách nhưng phò mã lại sống bên ngoài phủ còn cách cách lại sống bên trong. Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất là khi không được cách cách gọi, phò mã cũng không được vào gặp. Cho dù cách cách muốn gọi nhưng các ma ma quản lý vẫn có quyền ngăn cản. Những ma ma này mặc dù là người hầu nhưng họ vẫn có quyền quản giáo các cách cách vì họ nắm được mọi quy tắc, lễ nghĩa của hoàng cung. Chính cuộc sống sau hôn nhân này đã khiến cách nàng cách cách triều Thanh rất khó có thể sinh con. Rất nhiều cách cách vì 'hòa thân' mà phải lấy những người chồng hơn mình vài chục tuổi Ở một khía cạnh khác, trong triều đình nhà Thanh các cuộc hôn nhân được sắp đặt được gọi là “hòa thân” thường xuyên xảy ra. Các nàng công chúa sẽ được gả đi với mục đích giữ hòa bình ở một số khu vực gặp khó khăn về chính trị. Khi được gả đi, các nàng công chúa chỉ 14, 15 tuổi, họ có thể sẽ phải kết hôn với người lớn hơn mình vài chục tuổi. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến các nàng công chúa triều Thanh ít có con hoặc không thể sinh con.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-an-hoang-cung-nguyen-nhan-khien-phan-lon-cach-cach-trieu-thanh-deu-khong-the-sinh-con-406676.html