Bác sĩ hơn 90 tuổi tự xây mộ cho bản thân, đẫm nước mắt với câu chuyện phía sau và thành quả không ngờ sau 14 năm

Thâm cung bí sử 30/05/2021 23:52

Một cụ ông hơn 90 tuổi đã mất 14 năm để xây dựng ngôi mộ cho bản thân, trong mộ có rất nhiều cơ quan, mục đích là phòng người bên ngoài vào mộ.

Chắc hẳn trong chúng ta có rất nhiều người đã xem hoặc đã từng tìm hiểu về các đề tài trộm mộ. Vậy nhưng những ngôi mộ đó là mộ của người chết, được chôn cất với rất nhiều đồ bồi táng có giá trị và mang nhiều ý nghĩa riêng. Ngoài những ngôi mộ của người chết, trong các tiểu thuyết kiếm hiệp còn có các ngôi mộ của người vẫn còn sống.

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 Cụ ông hơn 90 tuổi xây dựng cho mình một ngôi mộ với rất nhiều cơ quan bên trong

Mặc dù hiện nay sau khi chết con người thường được hỏa táng, nhưng do quan niệm truyền thống từ thời cổ đại nên nhiều người vẫn lựa chọn hình thức chôn cất vào lòng đất. Chính vì vậy trước khi chết những người này thường chọn cho mình một nơi làm huyệt mộ. Ngôi mộ của người sống là do bản thân tự xây dựng huyệt mộ cho mình. Trên đời này quả thật có một ông cụ đã tự xây một ngôi mộ sống cho chính mình.

Ông cụ này là người Hồ Nam, Trung Quốc. Ông đã xây dựng ngôi mộ sống rất độc đáo cho mình trong một ngọn núi lớn. Trong mộ có rất nhiều cơ quan, mục đích là để ngăn cản người từ bên ngoài vào. Trước cửa mộ có vài bia vị, mục đích chính là để nhắc nhở người ngoài không được đột nhập vào bên trong. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên khi nhìn thấy một ngôi mộ như vậy thời hiện đại. Ai cũng tò mò vì sao ông cụ này lại tự xây ngôi mộ như vậy cho chính bản thân mình.

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 Bên ngoài có bia nhắc nhở mọi người không nên đột nhập vào bên trong

Theo tìm hiểu, ông cụ này đã ngoài 90 tuổi và là một bác sĩ. Dù là bác sĩ nhưng ông cụ khá nghèo khổ. Ông đã từng có một gia đình hạnh phúc, vậy nhưng năm 38 tuổi vợ ông đã qua đời, sau đó con của ông cũng chết yểu do nhiều nguyên nhân. Vậy nên hiện giờ chỉ còn lại một mình ông sống cô độc trên cõi đời này.

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 Ông cụ này đã dùng 14 năm để tự xây dựng mộ cho mình

Khi tuổi tác càng ngày càng lớn, cụ ông bắt đầu lo lắng một số việc, ông không có con cái nên sẽ không có ai lo tang lễ cho ông khi ông qua đời. Vì vậy nên ông bắt đầu thực hiện một kế hoạch lớn đó là tự xây dựng mộ cho bản thân. Ông đã bỏ ra 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) và 14 năm để hoàn thành việc xây mộ của mình. Thậm chí ông còn mời người dân địa phương đến cắt băng khánh thành đồng thời nhờ vả mọi người sau khi ông qua đời thì đưa ông vào mộ.

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 Sau khi qua đời ông muốn người dân địa phương đưa ông vào ngôi mộ ông đã xây dựng sẵn

Câu chuyện tự xây mộ của ông cụ hơn 90 tuổi này thực sự gây xúc động với nhiều người. Vì không có con cái nên ông đã lựa chọn cách này đễ xây dựng cho mình một ngôi mộ, xây dựng mộ cho người còn sống.

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