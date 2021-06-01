Trung Quốc phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm H10N3 đầu tiên trên thế giới ở người

Thế giới 01/06/2021 15:04

Sự việc đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của người dân Trung Quốc đó là nước này đã xuất hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm N10H3 ở người.

Sohu đưa tin, ngày 1/6 Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận một người đàn ông 41 tuổi ở tỉnh Giang Tô đã mắc cúm gia cầm H10N3, đây là ca nhiễm cúm gia cầm tuýp này đầu tiên trên thế giới ở người được ghi nhận. Bệnh nhân hiện sống ở Trấn Giang, Giang Tô, ngày 23/4 bệnh nhân được đưa vào một cơ sở y tế địa phương để điều trị, ngày 28/4 tình hình bệnh nhân ngày một nghiêm trọng hơn. Sau quá trình điều trị, đến nay người đàn ông này đã đủ tiêu chuẩn xuất viện.

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 Trung Quốc phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm H10N3 đầu tiên trên thế giới ở người

Vào ngày 28/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã tiến hành giải mã trình tự gen bệnh phẩm của bệnh nhân từ Giang Tô. Kết quả cho thấy bệnh nhân này dương tính với virus H10N3. Tỉnh Giang Tô đã tiến hành quan sát y tế với với tất cả những người tiếp xúc gần với bệnh nhân đồng thời theo dõi khẩn cấp khu vực lây nhiễm nhưng không phát hiện bất thường.

Các chuyên gia đánh giá, toàn bộ kết quả phân tích gen của virus cho thấy, virus H10N3 có nguồn gốc từ gia cầm và ít có khả năng lây nhiễm sang người. Hiện tại đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới ghi nhận nhiễm cúm gia cầm H10N3. Theo các chuyên gia, nguy cơ lây lan trên diện rộng của virus này là cực kỳ thấp.

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 Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho biết nguy cơ lây lan trên diện rộng của virus này rất thấp

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên tránh tiếp xúc với gia cầm ốm, chết và gia cầm sống trong sinh hoạt hàng ngày. Cần chú ý đến vệ sinh và ăn uống, nâng cao ý thức tự bảo vệ. Nếu có biểu hiện sốt và các bệnh về hô hấp thì nên đến các cơ quan y tế để được chăm sóc càng sớm càng tốt.

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Từ khóa:   cúm gia cầm virus H10N3 cúm gia cầm H10N3

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