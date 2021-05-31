Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Đài Loan đã có nhiều chính sách hạn chế tụ tập, riêng các băng đảng xã hội đen cũng có những đạo luật riêng.

Thời gian qua, Đài Loan hứng chịu làn sóng tấn công mạnh mẽ của đại dịch COVID-19 khiến hòn đảo này rơi vào tình trạng báo động cấp độ ba. Chính quyền các quận đều đã những chính sách riêng, kêu gọi mọi người không chơi mạt chược, không tham gia vào các tụ điểm khiêu dâm để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Trước sự ảnh hưởng nghiêm trọng của COVID-19, Thiên Đạo Minh - một trong 3 băng đảng xã hội đen lớn nhất Đài Loan đã ban hành 'phòng dịch giang hồ lệnh'

Ngoài chính quyền, các bang phái xã hội đen ở Đài Loan cũng tham gia mạnh mẽ vào việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Một trong 3 băng nhóm xã hội đen lớn nhất ở Đài Loan là Thiên Đạo Minh đã ban hành “phòng dịch giang hồ lệnh” đến tất cả các thành viên trong bang phái của mình.

Theo Baijahao, ngày 31/5, Thiên Đạo Minh đã ban hành “phòng dịch giang hồ lệnh”, cấm tất cả mọi người vào các tụ điểm cờ bạc và khiêu dâm, thậm chí không tiếc nuối mà đóng cửa các sòng bạc và khách sạn. Vậy nhưng các bang phái khác như Tứ Hải và Trúc Liên lại không làm theo. Theo nguồn tin từ các băng nhóm, mặc dù các đại ca của các bang phái thường cảnh báo và nhắc nhở các thành viên không nên “chạy lung tung”. Vậy nhưng nếu như tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của những người dân không có thu nhập.

Thiên Đạo Minh cấm các thành viên vào các tụ điểm cờ bạc và khiêu dâm

Cảnh sát Đài Loan cho biết, hiếm khi thấy những lệnh cấm do các băng đảng xã hội đen ban hành giống như “phòng dịch giang hồ lệnh” của Thiên Đạo Minh. Hành động này của Thiên Đạo Minh sẽ rất có ích trong việc khống chế dịch bệnh COVID-19 tại Đài Loan.

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