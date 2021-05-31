Muốn có chữ ký của thần tượng bé gái 11 tuổi bị lừa gần 400 triệu trong vòng 3 tiếng, lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh

Thế giới 31/05/2021 06:31

Việc theo đuổi thần tượng hiện nay không còn quá mới lạ vậy nhưng mới đây có một bé gái 11 tuổi đã bị lừa gần 400 triệu đồng trong vòng 3 tiếng đồng hồ.

Sự việc được Sina đăng tải gây xôn xao cộng đồng mạng xứ Trung, một bé gái 11 tuổi đã bị nhóm lừa đảo qua mạng lừa số tiền 110.000 nhân dân tệ (khoảng gần 400 triệu đồng) trong vòng ba tiếng đồng hồ. Sau đó nhóm lừa đảo này còn hướng dẫn cô bé xóa đi mọi dấu vết chuyển tiền.

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 Hiện tại chuyển tiền qua tài khoản Wechat được sử dụng khá phổ biến tại Trung Quốc - Ảnh minh họa: Internet

Cô bé 11 tuổi Tiểu Y đến từ Giang Tô, Trung Quốc sau khi nhìn thấy một tin nhắn trong một nhóm trò chuyện đã vội vàng tham gia vào nhóm vì là “fan cứng” của một thần tượng. Chủ nhóm trò chuyện này cho biết, sẽ có hai người được ưu tiên nhận được hình ảnh có chữ ký của thần tượng. Ai đến trước sẽ được gửi trước.

Theo yêu cầu của người bên kia, Tiểu Y lấy điện thoại của ông bà nội và thêm 5 ID Wechat của người bên kia. Cô bé gửi liên tiếp hơn 60 bao lì xì mỗi cái 200 tệ. Khi Tiểu Y nhận ra có điều gì đó không ổn và muốn lấy lại tiền thì đầu bên kia nói dối rằng sẽ hoàn lại tiền trong vòng 24 giờ. Sau đó tiếp tục hối thúc Tiểu Y đẩy nhanh việc chuyển tiền, lần lượt số tiền 1999 tệ, 4999 tệ, 9999 tệ được Tiểu Y chuyển cho nhóm lừa đảo. Trong vòng 3 giờ đồng hồ Tiểu Y đã chuyển cho nhóm lừa đảo 110.000 nhân dân tệ (khoảng gần 400 triệu đồng) từ điện thoại của ông bà nội.

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 Cô bé 11 tuổi đã lấy điện thoại của ông bà nội để chuyển tiền cho nhóm lừa đảo - Ảnh minh họa: Internet

Những kẻ lừa đảo đã lấy việc trả lại tiền để yêu cầu Tiểu Y xóa thông tin chuyển khoản, lấy thẻ điện thoại của người nhà vào bồn cầu đồng thời ném điện thoại di động chuyển khoản từ trên nhà cao xuống dưới đất để tiêu hủy chứng cứ. Hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra sự việc này. Đây cũng chính là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý và dạy dỗ con cái để tránh bị các đối tượng lừa đảo qua mạng tấn công.

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