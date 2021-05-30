Hẹn hò qua mạng, chàng trai bị lừa 2 tỷ đồng, ngã ngửa với thân phận thực sự của bạn gái

Thế giới 30/05/2021 22:10

Một người đàn ông hẹn hò với một cô gái trên mạng và đã bị lừa hơn 2 tỷ đồng, khi biết thân phận cô gái chàng trai ngã ngửa.

Ngày 4/5/2021, chàng trai họ Trần ở Quảng Tây, Trung Quốc đến đồn cảnh sát trình báo anh bị một người phụ nữ lừa gạt 560.000 nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ đồng), người phụ nữ này và nạn nhân hẹn hò qua mạng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, công an và đội điều tra tội phạm ngay lập thức điều tra, xử lý vụ án.

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 Anh Trần đến cơ quan công an trình báo sự việc bị bạn gái trên mạng lừa 560.000 nhân dân tệ

Anh Trần nói rằng, người phụ nữ này là do thím của anh giới thiệu nên cảnh sát đã tìm đến thím của Trần. Sau khi tìm hiểu và lấy lời khai, cảnh sát nhận định người phụ nữ họ Nhiếp – cũng chính là thím của Trần là nghi phạm lớn. Đến khoảng 18 giờ ngày 4/5, công an đã bắt giữ Nhiếp, sau khi thẩm vẫn, Nhiếp đã thành thật khai nhận hành vi lừa đảo tiền của người khác dưới danh nghĩa hẹn hò.

Trước đó, Nhiếp đã thua rất nhiều tiền trên một sàn đánh bạc ở nước ngoài nên cô ta nảy sinh ý định lừa gạt người khác. Lúc đó Nhiếp đã chọn cháu họ của chồng làm mục tiêu, đó chính là Trần. Tháng 10/2020, Nhiếp lấy danh nghĩa giới thiệu bạn gái cho Trần, cô giới thiệu một người tên Dương Yến để Trần quen qua mạng. Sau đó Nhiếp đã giả danh làm Dương Yến bắt đầu nói chuyện trên mạng với Trần.

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 Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng, thím họ của anh Trần chính là 'bạn gái' trên mạng của anh

Một thời gian sau, cả hai chính thức yêu đương qua mạng, “Dương Yến” liên tục đòi Trần chuyển khoản cho mình với nhiều lý do khác nhau, khi thì bị cảm, khi thì không có tiền ăn, khi thì anh trai phải nhập viện. Trong khoảng thời gian này, nhiều lần Trần muốn gọi điện video cho “Dương Yến” nhưng đều bị từ chối vì nhiều lý do. Thực ra Trần cũng đã nghi ngờ “Dương Yến” và đã tìm gặp thím Nhiếp để nói chuyện, vậy nhưng thím Nhiếp của Trần lại ra sức thuyết phục để anh yên tâm.

Ngoài vào vai Dương Yến, Nhiếp còn đóng nhiều vai khác nhau, lúc thì làm cảnh sát Lâm, khi thì là chuyên viên phân tích dữ liệu khiến Trần không nghi ngờ gì về thân phận của Dương Yến. Trong quá trình “yêu”, vì không có tiền nhưng bạn gái liên tục đòi chuyển khoản nên Trần đã đi vay mượn người thân và bạn bè. Tổng cộng anh chuyển cho “Dương Yến” số tiền là 560.000 nhân dân tệ.

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 Nhiếp đóng vai nhiều nhân vật để lừa tiền của Trần

Đến ngày 4/5, anh Trần mới nhận ra rằng có thể mình đã bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo mọi việc. Không thể ngờ rằng “bạn gái” mà Trần quen trên mạng và cũng là người đã lừa tiền của anh chính là người quen trong nhà.

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