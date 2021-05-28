Không được nghỉ dù đang nhiễm COVID-19, người đàn ông đeo bình oxy đi làm và sự thật phía sau

Một người đàn ông Ấn Độ đeo bình oxy đến nơi làm việc dù đang nhiễm COVID-19 vì cơ quan không cho nghỉ gây sự chú ý của cộng đồng mạng.
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Hiện tại tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ vẫn tiếp tục xấu đi, số ca tử vong và những ca nhiễm mới ngày một tăng cao. Cùng với tình hình dịch bệnh, những câu chuyện diễn ra tại Ấn Độ cũng nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế.
Theo Sina, mới đây một người đàn ông được cho là làm việc tại một ngân hàng của Ấn Độ được chẩn đoán nhiễm COVID-19, anh xin công ty nghỉ phép nhưng bị từ chối. Không còn cách nào khác người đàn ông này đành đeo bình oxy đi làm. Vậy nhưng phía công ty đã lên tiếng phủ nhận.
Ngày 25/5 người nhà đã đưa người đàn ông này đến công ty, vợ dìu đỡ còn con trai thì kéo theo bình oxy. Sau khi vào ngân hàng anh đã vào phòng riêng của mình và có một cuộc cãi nhau nảy lửa với giám đốc ngân hàng. Người đàn ông này cho biết, bản thân đang bị bệnh tình hình khá nghiêm trọng, bác sĩ nói anh bị nhiễm COVID-19 cần 3 tháng mới phục hồi nhưng “tại sao tôi lại phải chịu đựng sự tra tấn như vậy?”
Sau đó người đàn ông này được yêu cầu về nhà, gia đình anh đã ghi lại toàn bộ quá trình và đăng tải lên internet. Đoạn clip này ngay lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi của cư dân mạng. Người đàn ông này cho biết đã xin thêm vì đang trong quá trình phục hồi sức khỏe nhưng công ty anh thẳng thừng từ chối và yêu cầu anh quay trở lại làm việc.
Gia đình người đàn ông này cho hay, ngân hàng đã không xem xét đơn nghỉ phép của anh, họ còn đe dọa sẽ trừ lương hoặc thậm chí không cho phép anh từ chức. Vậy nhưng phía ngân hàng đã cho biết rằng, những việc này đều do người đàn ông này tự biên tự diễn, anh ta đã nghỉ việc không có lý do 2 năm và được công ty đưa ra tối hậu thư.