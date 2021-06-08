Dù rằng đã 40 tuổi nhưng vì một câu nói của cậu con trai bướng bỉnh mà người đàn ông nung nấu quyết tâm thi đỗ đại học.

Những ngày này, kỳ thi đại học khốc liệt nhất trên thế giới đang diễn ra tại Trung Quốc. Theo thống kê 11 triệu học sinh Trung Quốc đã tham gia vào kỳ thi đại học năm nay. Không chỉ học sinh căng thẳng, các bậc phụ huynh ở đất nước hơn một tỷ dân đều quay cuồng với kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời này. Ở tuổi 40, anh Dương Quốc Quân đến từ An Huy vẫn cố gắng thi đại học vì một câu nói của cậu con trai bướng bỉnh Những diễn biến của kỳ thi này đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Câu chuyện về người bố 40 tuổi nung nấu quyết tâm thi đại học để dạy dỗ cậu con trai nổi loạn của mình thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc. Thí sinh đặc biệt của năm nay đó chính là anh Dương Quốc Quân, 40 tuổi đến từ An Huy.

Anh Dương cho biết, cậu con trai 13 tuổi của anh rất mê chơi điện thoại và không chịu học hành. Khi bị bố dạy dỗ thì cậu bé này nói rằng bố không đỗ đại học nên không đủ tư cách dạy cậu. Chính câu nói này của cậu con trai ngỗ nghịch đã trở thành động lực để anh Dương quyết tâm thi đại học. Anh Dương có lẽ là thí sinh đặc biệt nhất trong kỳ thi đại học năm nay tại Trung Quốc Thành thật mà nói, không dễ để một người đàn ông đã bước vào tuổi 40 như anh Dương “dùi mài kinh sử”, vậy nhưng vì muốn trở thành một tấm gương cho con trai, anh Dương đã cố gắng để thi đại học. Anh Dương hy vọng rằng, với hành động thực tế này sẽ giúp thay đổi suy nghĩ của cậu con trai bướng bỉnh.

Cậu con trai 13 tuổi của anh Dương mê chơi điện thoại và không chịu học hành Anh Dương muốn dùng hành động của mình để thay đổi và dạy dỗ cậu con trai Anh Dương cố gắng thay đổi bản thân để truyền cảm hứng học tập cho con trai là câu chuyện được truyền thông Trung Quốc nhắc đến rất nhiều trong những ngày qua. Chắc hẳn rằng trong rất nhiều bậc phụ huynh, hiếm ai có thể làm được điều mà anh Dương đang làm. Mong rằng, cậu con trai của anh Dương có thể hiểu được những nỗ lực mà bố cậu đang cố gắng.

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