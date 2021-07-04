Một người nhiễm Covid-19 trèo tường trốn khỏi khu điều trị ở Bắc Giang, đón xe khách đi Hà Giang

Tin nóng 04/07/2021 21:07

Đối tượng Q 29 tuổi mắc Covid-19 trèo tường trốn khỏi khu cách ly vào rạng sáng 4/7.

Chia sẻ trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị vào chiều ngày 4/7, đại diện UBND tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt được đối tượng F0 trốn khỏi khu điều trị, lúc đối tượng đang trên xe khách từ Tuyên Quang đi Hà Giang.

Được biết người này đang được đưa về Bắc Giang để tiếp tục điều trị Covid-19.

Cũng vào sáng ngày 4/7, Công an tỉnh Bắc Giang phát thông báo truy tìm F0 S.M.Q., 29 tuổi, quê tại thôn Du Già, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, tạm trú tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đối tượng Q. là công nhân xây dựng tại KCN Quang Châu.

covid-19
Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp người dân nên tuân thủ quy tắc 5K để giữ gìn an toàn cho bản thân trước Covid-19 - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Vào ngày 31/5, Q. nhập viện tại cơ sở điều trị bệnh trường Cao đẳng Việt Hàn, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang. Q. được làm xét nghiệm và phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 29/6

Đối tượng Q được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Quân y 110, cơ sở 2, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang vào ngày 3/7. Sáng 4/7 vào lúc 2giờ 38 phút bệnh nhân trèo tường rào phía sau để trốn khỏi khu điều trị.

Hiện tại tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp mọi người nên tuân thủ quy tắc 5K để chung tay cùng nhà nước mau đẩy lùi dịch bệnh.

NÓNG: Tìm người từng tiêm vaccine tại Vạn Hạnh Mall TP.HCM vì liên quan ca nhiễm Covid-19

NÓNG: Tìm người từng tiêm vaccine tại Vạn Hạnh Mall TP.HCM vì liên quan ca nhiễm Covid-19

Hiện nhà chức trách kêu gọi những người từng tiêm chủng vào ngày 26/6 tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (TP.HCM) sớm liên hệ cơ quan y tế vì liên quan ca nhiễm Covid-19.

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