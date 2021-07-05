Sau khi được người dân giúp đỡ kéo lên khỏi vũng lầy bê tông, người đàn ông mặc vest vẫn ung dung chạy tiếp khiến con đường mới bị trũng một lằn sâu ngay giữa.

Những con đường mới đổ bê tông luôn được che chắn hạn chế người qua lại để tránh những sự cố không đáng có. Thường khi gặp trường hợp này người dân sẽ chọn con đường khác hoặc đợi bê tông đông cứng lại mới bắt đầu sử dụng. Mới đây mạng xã hội lại lan truyền clip một người đàn ông mặc vest vô cùng sang trọng phóng xe vào con đường còn ướt bê tông khiến bánh xe kẹt cứng. Tuy nhiên nhân vật này vẫn vô tư phóng ga và đề máy liên tục để tìm cách thoát ra.

Bắt gặp hình ảnh này một người dân ở đó đã chạy đến ứng cứu và nắm phía đuôi xe cố gắng kéo cả hai ra khỏi vũng lầy. Tuy nhiên phải tốn thời gian rất lâu mới có thể nhích dần chiếc xe ra khỏi con đường bê tông còn ướt. Sau khi trót sa vào vũng lầy bê tông, phải nhờ người dân trợ giúp mới kéo chiếc xe ra được Khi đã một phần thoát khỏi sự cố không đáng có, những tưởng người đàn ông sẽ quay lại để tránh làm hỏng con đường mới, tuy nhiên nhân vật này vẫn phóng xe đi tiếp khiến ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Một số cho rằng hành động này là kém ý thức tuy nhiên cũng có người nhận định lỡ như nhà người thanh niên kia ở cuối đường và có việc đang gấp thì khó mà đợi lâu được.

Tuy nhiên sau khi thoát ra khỏi vũng lầy thay vì quay đầu xe tìm đường khác người đàn ông này vẫn chạy tiếp khiến người xem 'chưng hửng' - Ảnh: Chụp từ clip Chưa rõ thực hư và địa chỉ diễn ra của clip là ở đâu, cũng không rõ nguyên nhân gì đã khiến ngươi đàn ông có hành động lạ lùng như vậy, tuy nhiên đoạn clip vẫn đang gây xôn xao cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-moi-do-be-tong-nguoi-dan-ong-mac-vest-sang-trong-ngoan-co-dam-dau-hanh-dong-sau-khi-duoc-giai-cuu-khien-dan-mang-phan-no-411247.html