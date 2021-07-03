Không chỉ lấy nhiều phần cơm từ thiện mà họ còn mang đi bán kiếm tiền khiến người xem vô cùng phẫn nộ.

Việc phát cơm từ thiện cho người nghèo là một hành động ý nghĩa cần được phát huy và lan truyền để giúp đỡ bà con khó khăn. Tuy nhiên lợi dụng lòng tốt của mọi người, những đối tượng xấu đã trà trộn vào đám đông nhận cơm để mang đi bán kiếm tiền. Cụ thể trong một clip được quay bên ngoài một bệnh viện trên đường Lý Thường Kiệt (Quận 10 TP.HCM) đã xảy ra tình trạng một nhân vật sau khi lấy cơm đã truyền tay cho người khác, có vẻ như đang mua bán. Ngoài ra, còn có cảnh một bà cụ để trong giỏ 3 hộp cơm lấy cùng tại một địa điểm phát.

Một số nhân vật chen chân lấy cơm từ thiện, sau đó có hành vi được cho là đem bán khiến người xem bức xúc - Ảnh: Chụp từ clip Vì quá bức xúc trước tình huống này, nam thanh niên trong clip đã yêu cầu những người cố tình lấy cơm đem bán ra khỏi vị trí xếp hàng. Được biết sau khi nhận những phần cơm này họ sẽ đem đi bán với giá từ 5-10 ngàn. Trong clip còn có đoạn nam thanh niên răn đe người phụ nữ bằng giọng đanh thép: “Chị lấy cơm đi bán, tôi đã theo dõi chị rất nhiều lần rồi… Chị lấy mười mấy phần rồi không phát cho chị nữa".

Thanh niên lớn tiếng với người phụ nữ được cho là lấy nhiều phần cơm trước đó - Ảnh: Chụp từ clip Khá nhiều cư dân mạng sau khi xem xong đã bức xúc vào cho ý kiến. Một số cảm thấy thất vọng trước tình trạng trên. Khá nhiều cư dân mạng đã cảm ơn hành động của nam thanh niên quay clip - Ảnh: Chụp màn hình Chưa rõ thực hư đúng sai của các bên trong thực tế như thế nào, tuy nhiên, hy vọng qua video này nhiều người có ý định tranh cơm của các hoàn cảnh khó khăn sẽ suy nghĩ lại, tránh tranh cơm của cả người nghèo nhưng lại không phải để "ăn" mà là để "kiếm chác".

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