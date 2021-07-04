NÓNG: Đà Lạt tang hoang, bừa bộn sau trận mưa, hàng rào đổ nát, đất sạt lở phải căng dây nhìn chóng mặt

Những hình này khiến những trái tim yêu Đà Lạt bỗng dưng xót xa.
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Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, bài đăng trên Group du lịch Đà Lạt trên Facebook mới đây về một cơn mưa lớn tại thành phố mù sương đã khiến người xem chú ý. Vì lý do sạt lở nguy hiểm nên nhiều đoạn đường nổi tiếng phải căng dây để cảnh báo mọi người.
Khách du lịch cũng cho biết trận mưa lớn kéo dài gây tình trạng sạt lở khiến việc lưu thông trên đường trở nên không an toàn. Các diễn đàn cũng nhanh chóng đăng tải thông tin khiến fan của thành phố mộng mơ khá lo lắng.
Chia sẻ tên Pháp Luật và Bạn Đọc, Hoài Lâm đang sinh sống và làm việc tại Đà Lạt cho biết chiều ngày 4/7 có cơn mưa lớn khiến bạn bè cô phải tìm chỗ ẩn nấp.
Hiện tại các hình ảnh trên vẫn gây chú ý từ cư dân mạng.
Nguồn: Supper Cường, Đỗ Vũ Ngọc