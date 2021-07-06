Trong một phút chủ xe mất cảnh giác, tên cướp đã nhanh tay khóa trái cửa và lên xe phi thẳng.

Trộm cướp luôn có mánh lới riêng để đánh cắp tài sản của mọi người. Nhiều trường hợp hy hữu khiến khổ chủ “cười ra nước mắt”.

Cụ thể trong một đoạn clip từ camera an ninh đã bắt kịp khoảnh khắc tên cướp khóa trải cửa nhà, quăng luôn chiếc áo chống nắng xuống đường và lên xe phi thẳng.

Ngay sau khi phát hiện xung quanh không có ai - Ảnh: Chụp từ clip

Tên cướp đã từ từ xuất hiện - Ảnh: Chụp từ clip

Kẻ này nhanh chóng khóa trái của nhốt chủ nhà bên trong - Ảnh: Chụp từ clip

Sau đó phóng xe phi thẳng trong sự bất lực của chủ nhà - Ảnh: Chụp từ clip

Điều đáng tiếc là chủ nhà dù phát hiện kịp nhưng do bị kẻ xấu nhốt bên trong nên đành bất lực đập cửa liên tục.

Vụ việc xảy ra khi xung quanh dường như không có ai qua lại để kịp thời hỗ trợ. Ngay khi đoạn clip được chia sẻ nhiều người đã há hốc mồm vì thủ đoạn táo bạo của tên cướp. Đây cũng là bài học cảnh giác để mọi người tự giữ gìn tài sản của mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-hy-huu-ten-cuop-khoa-trai-cua-trong-1-not-nhac-nang-xe-ngay-truoc-mat-kho-chu-411447.html