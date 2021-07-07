Tá hỏa tam tinh khi 'ma' nhảy xổ bất ngờ, thanh niên hành động ‘tày trời’ khiến bạn gái quỵ sụp tại chỗ

Dắt bạn gái đi nhà ma nhưng khi con ma xuất hiện, thanh niên này đã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng khiến cô bạn gái vừa sợ vừa ‘chưng hửng’.

Những ngôi nhà ma luôn thu hút nhiều lượt khách vào chơi để thử cảm giác mạnh tuy nhiên cũng có một số người nhát gan đến mức chạy tán loạn khi ma giả xuất hiện gây nên nhiều tình huống “dở khóc dở cười” trong khoảnh khắc. Mới đây một clip được dân mạng chia sẻ về một cặp đôi tung tăng đi nhà ma nhưng hành động của nam thanh niên sau đó khiến người xem “cười lên bờ xuống ruộng”.

Cụ thể khi đang nắm tay bạn gái thì con ma giả nhảy xổ ra khiến anh chàng giật mình và nắm nhầm tay người đóng vai ma kéo nhau chạy ra ngoài, riêng cô bạn gái thì quá sợ hãi nên quỵ sụp xuống tại chỗ. Không biết khi ra đến ngoài cửa tình hình thanh niên sẽ thế nào tuy nhiên thông qua đoạn clip có thể thấy chạy gần đến cửa mà anh ta và con ma giả vẫn nắm tay nhau hết sức tình tứ.

Khi vào thì tay trong tay cùng bạn gái, khi con ma giả xuất hiện thì cánh tay đã vô tình đi lạc - Ảnh: Internet

Thanh niên tung tăng chạy ra đến cửa mà vẫn chưa nhận ra mình đang nắm chặt tay của người đóng giả ma - Ảnh: Internet

Riêng cô nàng thì ngồi quỵ sụp tại chỗ vì quá sợ hãi - Ảnh: Internet

Khung cảnh rợn tóc gáy trong các trò chơi ngôi nhà ma khiến khán giả dễ 'đứng tim' - Ảnh: Internet

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội thiên hạ đã cười rần rần và cho rằng các cặp đôi sau này có dắt nhau đi nhà ma thì nên cẩn thận để tránh gặp phải tình huống trớ trêu thế này.

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