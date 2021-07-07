Thêm 2 thí sinh nghi nhiễm Covid-19 khi đang dự thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM

Xã hội 07/07/2021 20:12

Có thêm 2 trường hợp được xác định dương tính Covid-19 khi tham gia thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM.

Theo Thanh Niên, trong thông báo do Trung tâm Báo chí TP.HCM phát đi, Sở GD-ĐT cho biết điểm thi Trường THCS Bình Tây (Quận 6) có 1 thí sinh đã xét nghiệm âm tính hôm 3/7, tham gia làm thủ tục thi vào chiều 6/7 và thi môn ngữ văn vào sáng 7/7. Tuy nhiên, sau khi thi xong môn ngữ văn, thí sinh biết có người nhà thuộc diện F0 và nghỉ thi môn toán buổi chiều. Quận 6 cũng đã cách ly các thí sinh trong phòng liên quan sau khi thi và thực hiện xét nghiệm, tổ chức khử khuẩn toàn bộ điểm thi.

Bên cạnh đó, điểm thi Trường THCS Lý Phong (Quận 5) có 1 thí sinh đã xét nghiệm âm tính hôm 3/7. Đến ngày 5/7, thí sinh xét nghiệm lại âm tính nên tham gia làm thủ tục thi vào chiều 6/7 và thi môn ngữ văn vào sáng nay. Tuy nhiên, sau khi thi xong, Quận 5 báo kết quả xét nghiệm ngày 7/7 của thí sinh này là dương tính với Covid-19. Do đó, thí sinh đã được nghỉ thi toán buổi chiều. Điểm thi tách đôi phòng thi có liên quan và tổ chức khử khuẩn toàn bộ điểm thi.

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Điểm thi tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) - Ảnh: Thanh Niên

Ngoài ra, điểm thi Trường THCS Bàn Cờ (Quận 3) có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong buổi thi môn toán vào chiều ngày 7/7. Lúc thi xong, Quận 3 đã xử lý xét nghiệm nhanh, khử khuẩn toàn bộ điểm thi và tiến hành cách ly các học sinh liên quan tại điểm thi vào tối nay.

Hiện tại do tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nên các phụ huynh rất lo lắng cho con em mình khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngay khi nhận thông tin có ca F0, Sở đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, UBND và Trung tâm y tế các quận huyện có liên quan triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại điểm thi trên.

- Các biện pháp gồm khử khuẩn toàn bộ điểm thi; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là 5K trong các buổi thi còn lại của toàn bộ điểm thi.

- Cùng với đó, các điểm thi tổ chức động viên, làm công tác tư tưởng cho các thí sinh cùng phòng thi với các trường hợp nhiễm bệnh yên tâm hoàn thành các môn thi còn lại.

- Có biện pháp phân luồng riêng, quản lý việc đến điểm thi, di chuyển trong điểm thi đến các phòng thi của các thí sinh này.

- Bản thân thí sinh phải tăng cường thực hiện các biện pháp đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách với người khác.

- Các đơn vị cũng đang tích cực làm công tác tư tưởng, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc tại điểm thi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

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