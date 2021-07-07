Chiến sĩ công an lẳng lặng kết hoa phượng giữa sân trường và cái kết 'ngọt như mía lùi' cho cô nữ sinh bước ra khỏi phòng thi

Mới đây trên một diễn đàn đã chia sẻ hình ảnh một anh chiến sĩ công an ngồi tỉ mỉ kết một chùm hoa phượng đỏ. Anh nâng niu từng cánh hoa và với bàn tay khéo léo của mình, và một đóa hoa tinh thần rực rỡ ngay sau đó đã ra đời.

Điều bất ngờ nhất là sau khi cặm cụi hoàn thiện "tuyệt tác handmade" giữa mùa thi, anh đã ân cần mang đến trao tặng cho bạn thí sinh nữ đầu tiên bước ra khỏi phòng và nhận được nụ cười trìu mến. Hàng ngàn cư dân mạng sau khi xem tấm ảnh này đã ước ao trở lại thời học sinh để có thể được anh chiến sĩ công an ga-lăng tặng một đóa hoa thì chắc chắn sẽ may mắn cả mùa thi.