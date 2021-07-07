Chiến sĩ công an lẳng lặng kết hoa phượng giữa sân trường và cái kết 'ngọt như mía lùi' cho cô nữ sinh bước ra khỏi phòng thi

Các chiến sĩ công an luôn có những hành động ý nghĩa vào các mùa thi khiến bao sĩ tử nức lòng và người dân cũng dành nhiều lời khen có cánh.
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Mới đây trên một diễn đàn đã chia sẻ hình ảnh một anh chiến sĩ công an ngồi tỉ mỉ kết một chùm hoa phượng đỏ. Anh nâng niu từng cánh hoa và với bàn tay khéo léo của mình, và một đóa hoa tinh thần rực rỡ ngay sau đó đã ra đời.
Điều bất ngờ nhất là sau khi cặm cụi hoàn thiện "tuyệt tác handmade" giữa mùa thi, anh đã ân cần mang đến trao tặng cho bạn thí sinh nữ đầu tiên bước ra khỏi phòng và nhận được nụ cười trìu mến. Hàng ngàn cư dân mạng sau khi xem tấm ảnh này đã ước ao trở lại thời học sinh để có thể được anh chiến sĩ công an ga-lăng tặng một đóa hoa thì chắc chắn sẽ may mắn cả mùa thi.
Ngoài hành động đẹp này thì trước đây một thí sinh ngủ dậy trễ cũng từng được các anh cảnh sát giao thông đưa đến tận nơi thi cử. Hành động đó từng gây bão trên mạng xã hội và nhận vô vàng bình luận tích cực từ các vị phụ huynh.
Có thể thấy giữa mùa dịch bệnh tràn lan, ngoài hi sinh thời gian cá nhân phục vụ cho nhân dân các anh còn hết sức tâm lý khi có những hành động vô cùng đáng yêu để cổ vũ tinh thần cho các sĩ tử.
Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn. Nhiều thí sinh sau khi tham dự kỳ thi đã khá phấn khích vì hoàn thành bài thi tốt và hy vọng sẽ đạt kết quả cao để gia đình hãnh diện về mình.