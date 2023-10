Nóng MXH: Cô gái Hà Nội phát hiện bạn trai có 7 'tiểu tam' từ Nam chí Bắc, 'cao tay' lùng sục danh tính của từng người

Chưa biết thực hư ra sao nhưng tính tới thời điểm hiện tại, nhiều người khi nghe câu chuyện M.B kể còn tưởng nó nằm trong kịch bản của 1 bộ phim Hàn Quốc nào đó vì có quá nhiều tình tiết... drama. Màn "bóc phốt" này có tất cả 4 phần nhưng không biết vì lý do gì mà phần 2 đã "bay màu" trên trang TikTok cá nhân.

Sau khi người yêu quay về thì M.B phát hiện trong vali chỉ có 2 bộ đồ, trong khi lúc đi có 7 bộ. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng cô nàng vẫn lén lấy vân tay người yêu tự mở điện thoại và kiểm tra. Lúc này, M.B phát hiện bạn trai thuê 1 căn chung cư ở Hà Nội hẹn hò với những cô gái khác. Cô phát hiện bạn trai cùng lúc quen 7 người. Ngoài ra, anh ta có 1 nhóm chat Zalo, chuyên chia sẻ ảnh nhạy cảm của các bạn gái (không có ảnh M.B) cho bạn bè mình xem. Cô phát hiện thêm là căn chung cư người yêu M.B thuê ngay sát chỗ M.B làm việc.

Để vạch trần bộ mặt của bạn trai, M.B đã tìm tới căn hộ người yêu thuê và nhờ cư dân lên tầng 21. Vì có mật khẩu căn hộ nên không khó để "đột nhập". Cô phát hiện có tóc phụ nữ, 2 chiếc bàn chải. M.B cũng quyết định gọi điện cho M.A - người đã hẹn hò với bạn trai vào đêm Giáng sinh. Cô gái này không hề hay biết bạn trai cô có bạn gái, vì điều này M.B không làm lớn chuyện. Tiếp tục tìm hiểu, M.B biết bạn trai cô còn có 2 cô bồ ở Đà Nẵng, 3 ở Sài Gòn, 1 cô khác không rõ ở đâu, chỉ có M.A là ở Hà Nội.

M.B đăng tải câu chuyện người bạn trai Hàn Quốc ngoại tình - Ảnh: Cắt từ clip NV

Quá sốc, M.B quyết định hỏi thẳng bạn trai và nhận được câu trả lời M.B là người anh ta yêu nhưng không chỉ muốn quen 1 cô. Anh ta muốn mở rộng văn hoá nên tìm hiểu thêm những người khác.

Sau khi trình làng 4 phần "bóc phốt" bồ ngoại tình, những clip này của M.B đã nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều từ netizen. Trước những thắc mắc của netizen: Chuyện bồ ngoại tình là chuyện riêng tư tại sao lại "vạch áo cho người xem lưng"? M.B nói chia sẻ rằng, cô nghĩ đây không còn là chuyện cá nhân khi ảnh riêng các bạn gái người Việt đã bị chia sẻ trong group chat.

Câu chuyện này do M.B chia sẻ vẫn đang khiến nhiều người hoang mang. Nhiều người cho rằng đây chỉ là sản phẩm do cô nàng tưởng tượng để câu like. Bởi trong những lời kể của M.B có nhiều điểm đáng nghi. Ví dụ việc bạn trai đang ngủ lén lấy dấu vân tay hay như thật khó để cùng một lúc quen với 7 cô gái...

Chưa biết thực hư câu chuyện ra sao, tới lúc này cư dân mạng vẫn đang tiếp tục bàn luận rôm rả về 4 phần "bóc phốt" bạn trai của M.B.