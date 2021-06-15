Thẩm mỹ hỏng, khuôn mặt kinh dị khiến chồng chán chê, tôi ‘đốt’ 50 triệu mỗi tuần cho trai bao để tìm ‘hưng phấn’ chuyện chăn gối

Ngoại tình 15/06/2021 14:29

Là một người kinh doanh thành công, có chồng yêu thương, tôi không nghĩ sẽ có lúc bị chồng chán chê và quay lưng chỉ vì sự cố “trên trời rơi xuống”.

Năm nay đã ngoài 30, tôi cũng muốn níu giữ thanh xuân để chồng quan tâm mình hơn. Tôi chạnh lòng khi thấy nếp nhăn bắt đầu xuất hiện hai bên khóe mắt, tỏ vẻ giận hờn khi bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ anh nhìn một cô gái trẻ nào đó. Nghe lời bạn bè, tôi tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Ban đầu chỉ làm vì muốn đẹp trong mắt chồng nhưng sau đó tôi “nghiện” lúc này không hay.

Tôi tìm đến bác sĩ tiến hành sửa mũi, căng mí mắt rồi thời gian sau nữa thì chích botox, bơm môi, xăm chân mày. Nhưng thay vì dành những lời khen thì chồng tôi có cảm giác lạ lẫm mỗi khi gần gũi. Một lần anh còn nói rằng: “Em làm vừa vừa thôi, nhìn như tượng ấy, kinh quá!”. Lúc này tôi mới hốt hoảng, lại đi nhờ bác sĩ tháo sống mũi ra và sửa lại như cũ nhưng không may mắn trong đợt phẫu thuật ấy da tôi bị nhiễm trùng và trên mũi để lại một vết sẹo lớn. Chưa kể việc tiêm botox quá lố khiến gương mặt biến dạng và chính tôi còn không dám nhìn mình trong gương.

chan che 1
Khoảng một năm trở lại đây mỗi lần gần gũi chồng anh lại tìm cách trốn tránh, có lẽ anh đã chán chê tôi? - Ảnh: Getty Images

Khoảng một năm trở lại đây mỗi lần gần gũi, chồng tôi lại tìm cách trốn tránh. Có lần thì anh bảo vừa đi làm về mệt để lần sau em nhé. Có lúc thì mai anh phải họp sớm, hẹn khi khác. Tôi cũng dần hiểu ra có lẽ anh đã chán chê tôi dù anh không hề có tiểu tam. Một lần trong lúc chồng tôi đang tắm, tôi thấy tin nhắn trên Zalo của anh trong một group chat cùng nhóm bạn thân. Tôi mở ra xem thì tá hỏa khi thấy dòng tin của anh nhắn cho bạn bè: “Mặt vợ tao dạo này kinh quá chúng mày ạ, nằm gần cứ cảm giác rờn rợn thế nào ấy. Không dám nói ra sợ cô ấy buồn, chưa kể mùi thuốc tây hăng hắc cứ khiến tao buồn nôn”.

Nước mắt tôi lưng tròng. Tôi đã khá sốc nhưng hoàn toàn không thể trách chồng mình được. Lỗi cũng do tôi. Còn thương chồng nhưng dù sao tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng cần có những cảm xúc thăng hoa trong chuyện chăn gối. Một lần anh đi công tác, tôi theo vài chị bạn trong hội “nhà giàu” tham gia buổi khiêu vũ. Một người trong nhóm chia sẻ rằng mấy chị chồng cũng “yếu sinh lí” hết rồi: "Vào đây tìm thú vui mới em ạ, tuổi xuân có bao lâu dại gì chôn chân nơi bốn bức tường".

Tôi bắt đầu say sưa trong điệu nhạc, ngã vào vòng tay nhân tình mới. Anh chàng này trẻ hơn tôi gần 8 tuổi nhưng khả năng trong chuyện “ấy” thì tuyệt vời. Ngoài chu cấp cho anh ta tôi còn cặp "bồ" thêm một số người bạn do anh ta giới thiệu để thay đổi cho có cảm xúc. Mỗi tuần tôi dành hơn 50 triệu cho người tình và còn dự định mua một căn hộ cho anh ta để tiện việc gặp gỡ sau một đêm mặn nồng ân ái.

chan che 2
Tôi tìm đến những buổi khiêu vũ, dành cho người tình hơn 50 triệu mỗi tháng để tìm lại cảm xúc thăng hoa trong chuyện chăn gối - Ảnh: Getty Images

Tôi vẫn còn yêu chồng, nhưng việc anh ấy chán chê và lạnh nhạt khiến tôi cảm thấy cô đơn và tuổi thân. Mỗi tuần tôi đều tìm đến những chàng trai trẻ ngoài kia, tôi cho họ tiền, họ cho tôi cảm xúc mà người đàn bà đang độ hồi xuân bị chồng lạnh nhạt cần có. Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi, và tôi cũng vậy. Có thể anh cảm thấy hoảng sợ gương mặt của tôi hiện tại nhưng đó cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn trong lúc phẫu thuật. Nếu tình trạng này kéo dài tôi có nên chủ động đề nghị ly hôn để anh tìm hạnh phúc mới, níu giữ anh mãi tôi có phải là người ích kỷ?

Tôi nghĩ xấu về mẹ chồng khi bà ra chăm cháu mà thường xuyên kêu đau bụng, nhưng trước khi ra về bà nghẹn ngào thông báo liền 2 tin sốc

Tôi nghĩ xấu về mẹ chồng khi bà ra chăm cháu mà thường xuyên kêu đau bụng, nhưng trước khi ra về bà nghẹn ngào thông báo liền 2 tin sốc

Không thể chịu nổi cảnh bà nội ra chăm cháu mà toàn kêu đau ốm rồi ngủ, bà ở được hơn một tuần tôi liền "tiễn" về quê.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng chán chê tôi ngoại tình tôi muốn li dị

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 59 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng